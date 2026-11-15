São Gonçalo oferece tratamento para quem quer parar de fumar

Para o acompanhamento do usuário que quer deixar o vício, cada unidade tem a sua equipe multiprofissional. Há reuniões, desenvolvimento de atividades, troca de experiências e outras ações em grupo - Foto: Divulgação

Para o acompanhamento do usuário que quer deixar o vício, cada unidade tem a sua equipe multiprofissional. Há reuniões, desenvolvimento de atividades, troca de experiências e outras ações em grupo - Foto: Divulgação

Os prejuízos causados pelo tabagismo são tão preocupantes que o hábito tem três datas de alerta no calendário da saúde. A última do ano é o dia 16 de novembro, quando é lembrado o Dia do Não Fumar. Em São Gonçalo, a data é mais uma oportunidade para iniciar o tratamento para deixar o vício com o Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde.

O programa conta com 84 unidades de saúde que oferecem o atendimento com encontros semanais, de graça e para todas as idades. “A data é uma oportunidade para reforçar a conscientização sobre os prejuízos causados pelo cigarro e outros produtos derivados do tabaco, além de incentivar quem deseja parar de fumar a buscar ajuda profissional”, opinou Raquel de Oliveira Dias, coordenadora do programa.

E a preocupação não é só com o cigarro tradicional, ela também envolve os dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes. Apesar de muitas vezes serem apresentados como alternativas menos prejudiciais, esses produtos não são inofensivos e podem conter nicotina e outras substâncias tóxicas, com riscos à saúde.

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Para o acompanhamento do usuário que quer deixar o vício, cada unidade tem a sua equipe multiprofissional. Há reuniões, desenvolvimento de atividades, troca de experiências e outras ações em grupo. Também acontecem atendimentos individuais, dependendo da necessidade de cada usuário. Os maiores de 18 anos e com mais dificuldade para largar o cigarro, também podem receber o suporte com medicamentos.

“Nos encontros, os pacientes recebem dicas e atividades para tentar deixar o vício e ter hábitos mais saudáveis. Ele é ativo em todo o processo, mas com ajuda profissional. O acompanhamento pode durar até um ano caso o paciente sinta a necessidade. Abandonar o tabagismo é uma das decisões mais importantes que alguém pode tomar pela própria saúde e de sua família. E sabemos que é possível vencer essa dependência”, concluiu Raquel.

Para iniciar o tratamento, basta fazer a inscrição em uma das unidades de saúde, procurando as enfermeiras responsáveis pelo programa | Foto: Ascom

Parar de fumar reduz drasticamente o risco de doenças cardiovasculares, respiratórias e de diversos tipos de câncer, além de melhorar a autoestima e o convívio com familiares. O tabagismo é uma das principais causas evitáveis de adoecimento e mortalidade. O foco maior do programa é a conscientização sobre o mal que este hábito faz e mostrar as diferentes formas para parar com o vício com apoio e acompanhamento.

“Vale lembrar que a decisão de abandonar o cigarro traz benefícios para a saúde em qualquer idade, mesmo para quem fuma há muitos anos. Com o passar do tempo, o organismo começa a se recuperar dos efeitos do tabagismo, com melhora da circulação sanguínea e da função pulmonar, além da redução progressiva dos riscos de doenças relacionadas ao fumo. Que este dia seja um convite e incentivo para que os fumantes deem o primeiro passo para uma vida mais saudável”, finalizou Raquel.

Para iniciar o tratamento, basta fazer a inscrição em uma das unidades de saúde, procurando as enfermeiras responsáveis pelo programa, veja no site da Prefeitura os locais de atendimento: pmsg.rj.gov.br