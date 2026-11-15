São Gonçalo vai promover feira gastronômica em Alcântara na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (17), das 9h às 15h, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, ligada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, vai promover, em Alcântara, uma feira especial em alusão ao Dia do Empreendedorismo Feminino, celebrado no dia 19.

A feira gastronômica ‘Elas Inspiram e Transformam' vai reunir mulheres empreendedoras do segmento gastronômico em um espaço de comercialização, divulgação e valorização de seus produtos. A iniciativa também contará com certificação e homenagem às participantes, reconhecendo seu protagonismo e contribuição para o empreendedorismo feminino em São Gonçalo.

A Semana do Empreendedorismo Feminino representa um importante momento para dar visibilidade às mulheres que transformam talentos, conhecimentos e criatividade em oportunidades de geração de renda.

“Mais do que incentivar a abertura de negócios, a valorização do empreendedorismo feminino significa reconhecer trajetórias de superação, promover autonomia financeira e ampliar oportunidades para que mulheres conquistem espaços no mercado de trabalho e contribuam para o desenvolvimento econômico e social de seus territórios”, destacou a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Ana Cristina da Silva.

Serviço:

Feira Gastronômica Elas Inspiram e Transformam

Data: 17/11

Local: Rua Yolanda Saad Abuzaid - Alcântara

Horário: 9h às 15h