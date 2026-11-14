Moradores da Nova Grécia participam de simulado da Defesa Civil

A Defesa Civil de São Gonçalo realiza, constantemente, eventos de capacitação e treinamentos para os seus servidores e para a população - Foto: Divulgação

A Defesa Civil de São Gonçalo realiza, constantemente, eventos de capacitação e treinamentos para os seus servidores e para a população - Foto: Divulgação

A Defesa Civil de São Gonçalo realizou mais um exercício simulado de desocupação no bairro Nova Grécia na manhã deste sábado (14). A ação de prevenção ‘treinou’ os moradores para saberem como agir com deslocamentos rápidos e em rotas seguras nos casos de emergência. A ação aconteceu em parceria com a Defesa Civil Estadual e outros municípios que fazem parte do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro, que vieram a São Gonçalo observar como é feita a atividade para implantar em seus municípios.

O exercício simulado faz parte do projeto “São Gonçalo Resiliente”, idealizado para mostrar aos moradores como deve ser o deslocamento de suas casas após o toque da sirene do Sistema de Alerta e Alarme em dias de desastres naturais. Para o simulado, a comunidade é avisada durante a semana sobre o que vai acontecer e o que deve fazer. E no dia da ação, os agentes da Defesa Civil também vão às residências convidar os moradores.

“Esse simulado tem como finalidade aproximar a população local da Defesa Civil. A ideia é acolher as pessoas após o toque da sirene, que tem o seu volume testado para ver se atinge as casas, e ver como elas chegam ao ponto de apoio. Também conversamos sobre o fenômeno El Niño, que vem modificando o clima em todo o Estado e pode trazer temperaturas acima da média histórica e chuvas mais intensas no próximo verão”, descreveu o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção.

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Após a chegada no ponto de apoio, que neste bairro é a Escola Municipal Presidente João Belchior Marques Goulart, os servidores tiraram dúvidas dos moradores, ouviram os problemas da comunidade e fizeram avaliações de riscos. O objetivo é prevenir uma tragédia com orientação. As sirenes são acionadas pela Defesa Civil para alertas à população quando há riscos de deslizamento de terra em dias de chuva forte.

A Defesa Civil de São Gonçalo realiza, constantemente, eventos de capacitação e treinamentos para os seus servidores e para a população para o enfrentamento dos períodos de chuvas e prevenção de desastres como deslizamentos de terra e encostas.

Integração com o Estado – Na última quarta-feira (11), a Defesa Civil de São Gonçalo participou da cerimônia de lançamento do Plano de Contingência Estadual de Chuvas Intensas 2026/2027, apresentado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil.