Dia Nacional do Samba será celebrado com minidesfiles e prévia do Rio Carnaval 2027

O megaevento acontecerá na Cidade do Samba, na Zona Portuária da capital fluminense - Foto: Divulgação/Rio Carnaval

O megaevento acontecerá na Cidade do Samba, na Zona Portuária da capital fluminense - Foto: Divulgação/Rio Carnaval

Está marcada para os dias 27, 28 e 29 de novembro a celebração do Dia Nacional do Samba do Rio Carnaval, reunindo as escolas do Grupo Especial carioca e seus apaixonados. O megaevento acontecerá na Cidade do Samba, na Zona Portuária da capital fluminense, e incluirá uma prévia do que as agremiações estão preparando para 2027 – no formato de minidesfiles. A programação também inclui shows ao vivo.

A entrada será gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.

Na sexta-feira, dia 27, o evento abre-alas para União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti e Vila Isabel. No sábado, dia 28, o auge da noite tem Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz. Nesta data, os portões serão abertos às 17h e haverá transmissão da final da Libertadores da América – encontre os demais horários abaixo.

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O encerramento será no domingo, dia 29, com Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira. “Estamos muito felizes de poder realizar mais uma edição desse evento, que já entrou para o calendário dos apaixonados por Carnaval. Tenho certeza que todas as escolas vão fazer o melhor para proporcionar um grande espetáculo para o público. Será uma festa imperdível”, projeta Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa).

Experiência nível Avenida

Em homenagem ao Dia Nacional do Samba, cada escola do Rio Carnaval desfilará com mais de 400 pessoas e terá 40 minutos para se apresentar, além de dez minutos para fazer o “esquenta” da bateria.

Vão desfilar segmentos como baterias (e suas rainhas), intérpretes oficiais, casais de mestre-sala e porta-bandeira, baianas e passistas. Velhas Guardas e alas de comunidade também se apresentam. Tudo ao som dos sambas-enredo do próximo Carnaval, que já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Informações rápidas:

Dia Nacional do Samba (minidesfiles com as 12 escolas do Rio Carnaval)

Datas: 27, 28 e 29 de novembro de 2026

Ingresso: Gratuito, com 1 kg de alimento não perecível

Local: Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária do Rio (entrada pelo portão da Via Binário do Porto)

Crianças menores de 10 anos só poderão entrar acompanhadas dos pais ou responsável

27/11 (sexta, abertura dos portões às 18h)

* Puxadores do Samba (Wantuir, Tinga, Bruno Ribas, Serginho do Porto e Marquinhos Art'Samba)

- Marvvila e Fabinho

* União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti e Vila Isabel

28/11 (sábado, abertura dos portões às 17h, com transmissão da final da Libertadores)

* Alemão do Cavaco

- Dilsinho

* Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz

29/11 (domingo, abertura dos portões às 17h e minidesfiles mais cedo)

* Cacá Nascimento

- Menos É Mais

* Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira