HEAT faz curso para reconhecimento e atendimento imediato

Ao longo de toda a tarde foram abordados diversos temas relacionados a problemas cardiorrespiratórios - Foto: Divulgação

Ao longo de toda a tarde foram abordados diversos temas relacionados a problemas cardiorrespiratórios - Foto: Divulgação

Profissionais e acadêmicos da área da saúde participaram na tarde desta sexta-feira, no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, do Curso “Respire e Reaja - do Cotidiano ao Leito/ Engasgo e Parada Cardíaca”, ministrado pelo professor e bombeiro militar Anderson Nascimento. O encontro também contou com atividades práticas e simulações.

"O objetivo do curso é o de capacitar e qualificar a equipe multiprofissional e a comunidade inscrita para o reconhecimento e atendimento imediato de situações de emergência, com ênfase em uma parada cardiorrespiratória (PCR) e na obstrução de vias aéreas por engasgo", explica a enfermeira Carla Lima Fernandes, uma das coordenadoras do evento.

Ao longo de toda a tarde foram abordados os temas: o reconhecimento de uma parada cardiorrespiratória e seu fluxograma, ritmos cardíacos com pulsos e sem pulsos, suporte básico de vida, sequência de atendimento, compressões, ventilações, uso do desfibrilador e engasgo e manejo.

Leia também

Rio de Janeiro registra primeira morte por mpox no Brasil em 2026



STF tem 4 votos para manter início da escala 5x2 em dezembro



Com a ajuda de um manequim, foi demonstrado uma parada cardiorrespiratória, com reconhecimento de ritmos em traçados de monitor, simulação do fluxograma, com compressões torácicas de alta qualidade, ventilação e desfibrilação precoce, e treinamento de desobstrução de vias aéreas por corpo estranho.

"A iniciativa busca disseminar conhecimentos, desenvolver habilidades práticas e promover maior segurança e agilidade na prestação dos primeiros socorros, contribuindo para salvar vidas tanto no ambiente hospitalar quanto fora dele", garante a enfermeira Tatiana Cunha, coordenadora do Centro de Trauma do HEAT.

O tutor Anderson Nascimento, Bombeiro Militar, professor de Urgência e Emergência e de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com atuação na capacitação e disseminação de conhecimentos voltados ao atendimento em situações críticas, encerrou o evento esclarecendo dúvidas e avaliando as atividades realizadas pelos participantes.