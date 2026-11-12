De enfermeira a consultora e atriz : Conheça Layane Cavalcanti, a Celeste de 'Arcanjo Renegado'

Com o sucesso repercutindo nas redes e o embalo da nova temporada no Globoplay, Layane celebra o momento e garante que o melhor ainda está por vir para a sua personagem - Foto: Divulgação

Com o sucesso repercutindo nas redes e o embalo da nova temporada no Globoplay, Layane celebra o momento e garante que o melhor ainda está por vir para a sua personagem - Foto: Divulgação

A estreia da nova temporada de Arcanjo Renegado trouxe de volta tramas eletrizantes e personagens que movimentam o poder nos bastidores da segurança e da política no Rio de Janeiro. Entre os nomes que vêm chamando a atenção do público está o de Layane Cavalcanti, intérprete de Celeste. Na pele da religiosa ligada à igreja do pastor Anderson (Emílio Orciollo Neto), ela ganha ainda mais espaço à medida que os negócios escusos da liderança religiosa se expandem.

Mas o que muitos fãs da série não sabem é que a chegada de Layane à atuação profissional aconteceu de forma muito peculiar. Aos 36 anos, ela deu os primeiros passos na produção não em frente às câmeras, mas como consultora do núcleo gospel, utilizando sua vivência pessoal para garantir veracidade e profundidade aos personagens religiosos da ficção.

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"Arcanjo é meu primeiro trabalho. Fico muito feliz em poder contribuir com minha experiência religiosa para que o papel de todo o núcleo evangélico da série possa ter mais veracidade", comemora a atriz.

Com o sucesso repercutindo nas redes e o embalo da nova temporada no Globoplay, Layane celebra o momento e garante que o melhor ainda está por vir para a sua personagem, que agora transita pelo núcleo de alianças e tensões da história. "A próxima temporada vem aí com cenas mais impactantes e emocionantes", adianta.

Nascida em Nilópolis, a artista equilibra o agito dos estúdios com sua rotina profissional fora dos sets: há 15 anos, ela atua na área da saúde pública, na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), atualmente em Maricá, cidade em que a equipe de Arcanjo Renegado acabou de gravar diversas cenas da próxima temporada. "Sou muito feliz em fazer parte deste projeto incrível que é Arcanjo e que mostra a realidade da rotina de muitas famílias cariocas. O José Junior é a mente brilhante por trás desta e de outras produções e encontrou em Maricá, cidade que amo, locações perfeitas para cenas da próxima temporada", celebra.