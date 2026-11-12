Universidade Salgado de Oliveira recebe o 1º Festival de Saberes da Terra e da Ancestralidade neste sábado (14)

O primeiro Festival de Saberes da Terra e da Ancestralidade (FESTAR 2026) será realizado neste sábado (14), das 9h30 às 16h30, na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), no bairro Trindade, em São Gonçalo, com entrada gratuita. O evento busca aproximar a população e o mundo acadêmico, promovendo a valorização da ancestralidade.

Organizado pelo Coletivo APOI (Saúde, Cultura e Educação), o festival integra a programação da Semana de Extensão Universitária (SEMEX) da Universo. A iniciativa reúne cultura, educação e formação comunitária, com atividades voltadas à troca de experiências entre o conhecimento produzido nas universidades e os saberes construídos nas comunidades.

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Com o tema "O Futuro Ancestral", o FESTAR propõe reflexões sobre ancestralidade, convivência, relação com a natureza e valorização das tradições populares. A programação também busca apresentar o ambiente universitário a crianças e jovens, ampliando o contato desse público com as possibilidades de formação acadêmica.

Um dos destaques será a graduação de aproximadamente 47 crianças na capoeira, com a tradicional entrega de cordas. O encontro também contará com a participação de mestres convidados, estudantes de escolas públicas e privadas e integrantes de projetos sociais.

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O Coletivo APOI atua em São Gonçalo e região desde 2015, desenvolvendo projetos comunitários nas áreas de cultura, educação e formação. A realização do festival conta com a parceria dos cursos de Educação Física, Psicologia e Pedagogia da Universo.

Serviço

FESTAR 2026 – 1º Festival de Saberes da Terra e da Ancestralidade

Data: sábado (14 de novembro)

Horário: das 9h30 às 16h30

Local: Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Trindade, São Gonçalo

Entrada: gratuita

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca