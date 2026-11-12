São Gonçalo realiza 13ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente

O evento é realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Subsecretaria de Infância e Adolescência de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

O evento é realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Subsecretaria de Infância e Adolescência de São Gonçalo - Foto: Divulgação/Jonnathan Smith

São Gonçalo deu início à 13ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente nesta quarta-feira (11), na UERJ, no Patronato. O evento é realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Subsecretaria de Infância e Adolescência de São Gonçalo, e terá programação até a próxima quinta-feira (12), no mesmo local.

A conferência estabelece um espaço de participação social, de caráter deliberativo e propositivo, destinado à discussão, avaliação e formulação de propostas relacionadas à promoção, proteção e garantia dos direitos de crianças e adolescentes no município.

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A mesa de abertura foi composta pela subsecretária da Infância e Adolescência, Mariana Frizieiro; pelo presidente do CMDCA, Vinícius Sardinha; a subsecretária de Proteção Básica e Especial, Daiana Izabel; o representante dos Conselhos Tutelares de São Gonçalo, Silvio Henrique; o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade; o representante da Câmara dos Vereadores, Bruno Porto; e o representante da sociedade civil, o adolescente Aloisio Gabriel Ribeiro.

“Estou muito feliz e emocionada em ver esse auditório cheio de crianças, adolescentes, conselheiros tutelares e representantes do sistema de garantia de direitos. A conferência é um espaço de participação que precisa ser fortalecido. Vamos compartilhar muitos saberes e melhorar a estrutura dos nossos serviços dentro desse tema tão importante”, destacou a subsecretária da Infância e Adolescência, Mariana Frizieiro.

O primeiro dia de evento proporcionou a integração entre diversos setores da rede de proteção às crianças e aos adolescentes e promoveu a palestra “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, ministrada pela professora Maria Tereza Goudard, doutora em Educação.

O próximo encontro será voltado à discussão dos seguintes eixos temáticos: Aprimoramento do Controle Social; fortalecimento dos conselhos tutelares; promoção da convivência familiar e comunitária; prevenção e enfrentamento às violências; prevenção e erradicação do trabalho infantil; e aprimoramento da execução de medidas socioeducativas.