Morte da influenciadora Vivi Motta é investigada pela Polícia Civil

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte da influenciadora Victória Motta e Motta Zammit, também chamada de Vivi Motta, de 23 anos. A jovem morreu nesta segunda-feira (9).

Em nota para o jornal O Globo, a Polícia Civil informou que "Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias da morte de Vivi Motta". A princípio, a ocorrência foi registrada na 14ª DP (Leblon) e depois encaminhada à 15ª DP (Gávea).

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A jovem era filha da joalheira Anna Vitória Motta e do empresário Mark Zammit. Vivi Motta se dedicava aos estudos no curso de Direito e a produção de conteúdo para redes sociais, abordando moda, beleza e lifestyle. Apenas no TikTok ela somava mais de 31 mil seguidores.

"O Direito me ensinou a ser mais analítica, curiosa e a prestar atenção nos detalhes. Mas é na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu", comentou.

A morte da jovem influenciadora pegou os fãs de surpresa. Muitos famosos lamentaram a morte de Vivi, como a socialite Narcisa Tamborindeguy e a apresentadora Márcia Goldschmidt. Vivi foi velada no Caju, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (11).