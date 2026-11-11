ASAS recebe 654 animais silvestres em outubro e registra 128 solturas

A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) da Prefeitura de São Gonçalo recebeu 654 animais silvestres durante o mês de outubro. O número reflete a elevada demanda por atendimentos, impulsionada, principalmente, pelo período reprodutivo dos gambás, que provocou um aumento significativo na chegada de filhotes recém-nascidos à unidade. Ao longo do mês, 128 animais foram devolvidos à natureza após avaliação técnica e confirmação de condições adequadas para a soltura.

Localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, e vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, a ASAS atua no acolhimento, manejo e reabilitação de animais silvestres provenientes de resgates institucionais e entregas voluntárias da população.

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Entre as espécies recebidas em outubro estão aves como corujas, bacuraus, gaviões, urubus, socós, bem-te-vis, seriemas e garças. A unidade também acolheu mamíferos, como gambás, capivaras, ouriços-cacheiros e tamanduás, além de répteis, entre eles jiboias, jararacas, teiús e cágados. A diversidade de animais atendidos demonstra a importância da área de soltura como estrutura de apoio à proteção da fauna silvestre de São Gonçalo e de municípios vizinhos.

Do total de animais recebidos, 53 foram encaminhados à unidade após resgates realizados pelo Grupamento de Proteção Ambiental de São Gonçalo (GPAm). Além dos 128 animais devolvidos ao habitat natural, outros nove foram transferidos para unidades de referência, onde receberam atendimento especializado de acordo com suas necessidades. Os demais permaneceram sob os cuidados da equipe técnica, em processo de reabilitação, observação ou aguardando destinação adequada.

O aumento no recebimento de gambás neonatos exigiu atenção especial dos profissionais da ASAS. Por estarem nos primeiros estágios de desenvolvimento, esses animais necessitam de cuidados específicos, como alimentação adequada e acompanhamento constante. Muitos chegam à unidade em condições delicadas de saúde, o que torna o trabalho de recuperação ainda mais desafiador.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, destacou o volume de atendimentos e a diversidade de espécies acolhidas durante o mês, ressaltando a importância do trabalho desenvolvido pela equipe técnica da unidade.

“Receber 654 animais silvestres em apenas um mês demonstra a dimensão e a importância do trabalho realizado pela ASAS. Estamos falando de uma grande diversidade de espécies, cada uma com necessidades específicas de manejo e recuperação, o que exige conhecimento técnico, dedicação e uma estrutura preparada para oferecer o atendimento adequado. Esse trabalho é fundamental para garantir a proteção da fauna e possibilitar que esses animais retornem à natureza sempre que houver condições. Nesse sentido, a ASAS desempenha um papel essencial na preservação da biodiversidade de São Gonçalo e de toda a região”, destacou o secretário.

Além do atendimento aos animais, a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) contribui para a conscientização da população sobre a importância da proteção da fauna silvestre e da entrega responsável de espécies encontradas em situação de risco. Ao localizar um animal ferido ou debilitado, a orientação é não tentar capturá-lo ou manuseá-lo e acionar os órgãos competentes, garantindo que o resgate seja realizado de maneira adequada e segura.

Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS

Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asasambiental@saogoncalo.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177