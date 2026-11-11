Operação da PM na Comunidade da Linha, em Maricá, termina com sete presos e apreensão de drogas

Sete pessoas foram detidas pela Polícia Militar durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (11), na Comunidade da Linha, em São José do Imbassaí, em Maricá. Na ação, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM apreenderam 663 pinos de cocaína, 549 pedras de crack e 45 trouxinhas de maconha, além de R$ 131 em espécie.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe realizava uma operação na comunidade, na altura do km 22 da Rodovia Amaral Peixoto, para verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia. Durante a ação, os agentes avistaram um grupo de pessoas em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os indivíduos tentaram fugir.

A equipe realizou um cerco tático e conseguiu capturar sete pessoas. Durante a consulta aos dados dos envolvidos, os policiais identificaram um mandado de prisão em aberto contra um dos detidos, de 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo o registro policial, há outros com anotações criminais anteriores por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Um adolescente de 17 anos também está entre os envolvidos.

A ocorrência foi encaminhada à 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado. A operação segue em andamento durante a manhã desta quarta-feira.