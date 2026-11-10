Diagnóstico precoce salvou vida de moradora de São Gonçalo com câncer de mama

“Cuidar da alimentação, sempre ir ao médico, cuidar da saúde, porque a saúde importa, a nossa vida importa”. O alerta é feito pela gestora de RH, Thays Lanes, de 36 anos, que em 2024 foi diagnosticada com câncer de mama.

Thays diz que o diagnóstico precoce foi fundamental para ela conseguir superar o câncer de mama | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

De acordo com dados publicados pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, representando 30% dos casos. Entre os homens, o de próstata ocupa esse lugar, com 30,5% dos casos registrados.

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A estimativa é que cerca de 781 mil novos casos da doença, em suas variadas manifestações, sejam registrados por ano até 2028. A doença vem se consolidando como uma das principais causas de morte no Brasil, chegando perto das doenças cardiovasculares.

Segundo o INCA, entre principais causas para alta incidência de câncer no país, estão o envelhecimento da população, desigualdades regionais e os desafios no acesso à prevenção e ao diagnóstico precoce.

E foi justamente o diagnóstico precoce que salvou a vida de Thays Lanes, moradora do bairro Vila Lage, em São Gonçalo.

A importância do diagnóstico precoce

Thays conta que sempre fez exames de rotina, tendo como exemplo sua mãe. “Todo ano eu fazia. Tirava férias em janeiro e ia ao médico, eles passavam os exames. Minha mãe sempre teve esse costume. Sempre tive essa vontade de ir aos médicos, fazer exame de sangue, o Papanicolau, todos os exames que a mulher tem que fazer”.

Em fevereiro de 2024, após um desses exames de rotina, Thays viu sua vida virar de cabeça pra baixo quando recebeu o diagnóstico de câncer de mama. “Eu descobri em uma consulta, um exame de rotina. Eu fui fazer uma ultrassonografia da mama e aí a médica viu que tinha um nódulo BI-RADS 4, um nódulo que pode ser tanto benigno quanto maligno”.

Após o resultado do exame ser encaminhado para um médico, ela recebeu a notícia de que estava com câncer. “O momento mais difícil não foi nem na na descoberta, porque assim, eu sempre tive muita fé, foi quando meu cabelo caiu. Eu pensei assim, ‘eu vou passar por isso, isso eu tenho certeza’. Só que eu sempre tive um cabelo muito grande, eu sempre gostei muito do meu cabelo, era o que eu mais gostava”.

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Thays conta que inicialmente tentou o tratamento de crioterapia, que é o uso de toucas hipotérmicas durante as sessões de quimioterapia para evitar ou diminuir a queda de cabelos durante o tratamento. Após perceber que não estava dando certo, devido ao tratamento agressivo, ela resolveu raspar a cabeça.

“Nesse mesmo dia eu comprei a minha filhinha mais nova”. Comenta se referindo a Kiara, uma Lulu-da-pomerânia que se juntou à família durante seu tratamento.

Thays e Kiara | Foto: Layla Mussi

“Eu falei assim ‘vai ser um dia de muita tristeza, mas também vai ser um dia de muita alegria. Vieram amigos, meu irmão, um monte de gente pra raspar minha cabeça, alguns rasparam também, meu irmão inclusive raspou a cabeça nesse mesmo dia pra me dar força”.

Thays ao lado das filhas, Maria e Giovanna, e de Kiara, sua Lulu-da-Pomerânia, que chegou à família durante o tratamento contra o câncer | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Rede de apoio durante o tratamento

Casada e mãe de duas filhas, uma de 7 e outra de 17, ela conta que o suporte familiar foi fundamental durante todo o tratamento, que começou após o diagnóstico, em fevereiro de 2024, e incluiu uma cirurgia de quadrantectomia, realizada entre maio e junho, e radioterapia, feitas entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. De acordo com ela, sua tia e seu marido, Bruno Martins de Castro, a acompanharam em todos os tratamentos.

A família reunida: Thays, Maria, Giovana e Bruno | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

“A minha rede de apoio foi muito grande. Tinha fila, brigavam pra ir na quimioterapia comigo, pra ir na radioterapia. Eu tinha uma tia que vinha de Araruama, minha mãe mora em Iguaba. Minha sogra, meu marido, minhas primas, amigos, muita gente mesmo”, comenta.

A rede de apoio de Thays na sua última sessão de quimeoterapia | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Thays comenta que hoje, dois anos e meio após ter conseguido superar a doença, tem como missão de vida conscientizar as pessoas sobre a importância do tratamento precoce. “Hoje eu estou viva, graças a Deus, e ao diagnóstico precoce. Porque se eu não tivesse descoberto no início, eu com certeza eu não estaria aqui ou teria passado por algo pior”.

“E eu tenho falado que a minha vida está servindo pra testemunhar e para conscientizar muita gente pra fazer o exame, o autoexame, o exame no médico, procurar no SUS ou o particular, um plano de saúde. Porque eu acho que se eu estou viva aqui até hoje é para ajudar outras pessoas a descobrirem no início e se cuidarem”, completou.

Thays durante palestra realizada na empresa onde trabalha, em outubro de 2026, como parte da campanha Outubro Rosa | Foto: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Em outubro de 2026, mês em que tradicionalmente é realizada a campanha internacional de incentivo à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero, a filha mais velha dela, Giovanna Lanes de Castro, gravou um vídeo para o Instagram de sua escola, com um breve relato sobre a importância de identificar a doença logo em seus estágios iniciais, usando o exemplo da mãe.

Thays finaliza deixando um recado para quem não tem o costume de fazer exames de rotina. “Cuidar da alimentação, sempre ir ao médico, cuidar da saúde, porque a saúde importa, a nossa vida importa. Muitas vezes a gente cuida de pessoas ao nosso redor, nossos filhos, pais, irmãos, amigos, e esquece de cuidar da gente. Então, o meu conselho é: se cuide. Para você cuidar de outras pessoas, você precisa se cuidar primeiro".

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca