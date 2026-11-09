Maricá celebra medalha de prata de Duda Ribeiro nos Jogos Olímpicos da Juventude

A atleta garantiu o segundo lugar na decisão ao somar 138,28 pontos na pista do Complexo Tour de l’Oeuf, após ter avançado na liderança das etapas classificatórias com 134,74 pontos - Foto: Sergio Soares

A atleta garantiu o segundo lugar na decisão ao somar 138,28 pontos na pista do Complexo Tour de l’Oeuf, após ter avançado na liderança das etapas classificatórias com 134,74 pontos - Foto: Sergio Soares

A Prefeitura de Maricá celebrou a conquista da skatista Duda Ribeiro, de 16 anos, que conquistou a medalha de prata no skate street dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, no Senegal, na última quinta-feira (5/11). A iniciativa da gestão municipal em estruturar projetos esportivos de base e alto rendimento foi determinante para impulsionar a carreira da jovem maricaense no cenário internacional.

A atleta garantiu o segundo lugar na decisão ao somar 138,28 pontos na pista do Complexo Tour de l’Oeuf, após ter avançado na liderança das etapas classificatórias com 134,74 pontos. O ouro da competição ficou com a chinesa Zhu Yuanling (149,82 pontos) e o bronze com a canadense Evie Pritchard.

“Estou muito feliz e muito grata por ter acertado as minhas manobras e ter conseguido dar o meu melhor”, comemorou Duda após a confirmação do resultado no pódio.

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O secretário de Esportes de Maricá, Filipe Bittencourt, destacou o papel dos investimentos públicos municipais na trajetória da atleta e na formação de novos talentos.

“Duda está com a gente desde o Projeto Maricá Esporte Presente. É uma alegria imensa ver uma atleta revelada no projeto socioesportivo chegando ao nível em que ela está. O futuro do esporte está em Maricá e isso é prova do quanto políticas públicas sérias mudam a vida das pessoas. Hoje a Duda é inspiração para os mais jovens assim como a Rayssa Leal é pra ela. Seguiremos na torcida e comemorando pódios cada vez mais importantes”, ressaltou o secretário de Esportes de Maricá, Filipe Bittencourt.

A trajetória da atleta começou por volta dos 10 anos de idade no município. Inicialmente praticada como recreação ao lado de um primo, a modalidade ganhou direcionamento técnico no projeto Maricá Esporte Presente. Com a evolução dos treinamentos, a skatista passou a integrar o programa Maricá Cidade Olímpica, iniciativa voltada à preparação de atletas para competições de alto rendimento.

A trajetória de Duda também contou com o apoio das estruturas esportivas públicas do município. Em 2024, após resultados expressivos no SLS Circuit Series e no STU On Tour, a atleta ingressou na Seleção Brasileira pelo Grupo de Suporte ao Desenvolvimento (GSD). Na temporada de 2026, venceu o Circuito Brasileiro de Skate Street e conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026, avançando na corrida rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.