Maricá celebra medalha de prata de Duda Ribeiro nos Jogos Olímpicos da Juventude
Atleta de 16 anos formada em projetos esportivos do município subiu ao pódio no skate street em Dakar 2026
A Prefeitura de Maricá celebrou a conquista da skatista Duda Ribeiro, de 16 anos, que conquistou a medalha de prata no skate street dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026, no Senegal, na última quinta-feira (5/11). A iniciativa da gestão municipal em estruturar projetos esportivos de base e alto rendimento foi determinante para impulsionar a carreira da jovem maricaense no cenário internacional.
A atleta garantiu o segundo lugar na decisão ao somar 138,28 pontos na pista do Complexo Tour de l’Oeuf, após ter avançado na liderança das etapas classificatórias com 134,74 pontos. O ouro da competição ficou com a chinesa Zhu Yuanling (149,82 pontos) e o bronze com a canadense Evie Pritchard.
“Estou muito feliz e muito grata por ter acertado as minhas manobras e ter conseguido dar o meu melhor”, comemorou Duda após a confirmação do resultado no pódio.
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O secretário de Esportes de Maricá, Filipe Bittencourt, destacou o papel dos investimentos públicos municipais na trajetória da atleta e na formação de novos talentos.
“Duda está com a gente desde o Projeto Maricá Esporte Presente. É uma alegria imensa ver uma atleta revelada no projeto socioesportivo chegando ao nível em que ela está. O futuro do esporte está em Maricá e isso é prova do quanto políticas públicas sérias mudam a vida das pessoas. Hoje a Duda é inspiração para os mais jovens assim como a Rayssa Leal é pra ela. Seguiremos na torcida e comemorando pódios cada vez mais importantes”, ressaltou o secretário de Esportes de Maricá, Filipe Bittencourt.
A trajetória da atleta começou por volta dos 10 anos de idade no município. Inicialmente praticada como recreação ao lado de um primo, a modalidade ganhou direcionamento técnico no projeto Maricá Esporte Presente. Com a evolução dos treinamentos, a skatista passou a integrar o programa Maricá Cidade Olímpica, iniciativa voltada à preparação de atletas para competições de alto rendimento.
A trajetória de Duda também contou com o apoio das estruturas esportivas públicas do município. Em 2024, após resultados expressivos no SLS Circuit Series e no STU On Tour, a atleta ingressou na Seleção Brasileira pelo Grupo de Suporte ao Desenvolvimento (GSD). Na temporada de 2026, venceu o Circuito Brasileiro de Skate Street e conquistou o ouro nos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026, avançando na corrida rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.