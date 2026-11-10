Prazo para inscrições no novo concurso da Guarda Municipal entra na reta final

As inscrições para o novo concurso da Guarda Municipal estão na reta final. Os interessados têm nove dias para garantir participação no processo seletivo, que oferece 100 vagas (95 de ampla concorrências e cinco para pessoas com deficiência) para guarda municipal nível II e uma vaga para psicólogo (de ampla concorrência). O concurso disponibiliza ainda 500 vagas para cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – Instituto Selecon (https://selecon.org.br/) até o dia 18 de novembro e a taxa de inscrição no valor de R$ 95,18 pode ser paga até o dia 19 de novembro exclusivamente nos bancos autorizados: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal.

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Para participar do concurso, o interessado no cargo de guarda nível II deverá ter o ensino médio completo, com diploma reconhecido pelo MEC, e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior. O salário inicial é de R$ 3.172,96.

Já para o cargo de Psicólogo, com o salário de R$ 4.535,54, é necessário ter concluído o curso superior em Psicologia, com diploma reconhecido pelo MEC, registro ativo no Conselho Regional de Psicologia – CRP e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB ou superior.

A divulgação do cartão de convocação com data, horário e local da prova será feita no dia 14 de janeiro de 2027, também no site do Selecon.

Para mais informações sobre o cronograma e o concurso, basta consultar os links a seguir:

https://www.pmsg.rj.gov.br/sao-goncalo-divulga-editais-do-concurso-publico-da-guarda-municipal/

https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_09_23.pdf

https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/ver/2026_10_16.pdf