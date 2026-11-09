Curta-metragem gonçalense 'Enquanto ainda há tempo' estreia na próxima sexta (13)

O Coletivo Bruma lança no próximo dia 13, às 19h, no YouTube, o curta-metragem "Enquanto ainda há tempo", segunda parceria audiovisual entre os artistas gonçalenses Kamylla Duarte e Lucas Nunes, responsáveis pela criação da iniciativa voltada à produção de curtas para plataformas digitais.

Produzido, roteirizado, dirigido e estrelado pela dupla, o filme acompanha, de forma delicada e poética, o encontro de duas pessoas diferentes entre si, mas cuja amizade provoca descobertas e transformações em ambos.

As gravações foram realizadas em São Gonçalo e Niterói, com uma equipe formada majoritariamente por profissionais gonçalenses.

"O curta é resultado de meses de desenvolvimento criativo, envolvendo a construção do roteiro, pesquisas estéticas e estudos sobre os simbolismos presentes na narrativa", contam eles.

A trilha sonora original foi composta especialmente para o curta pelos artistas Alisson Siqueira e Bella Garzezi, que interpretam as canções presentes na obra.

Com classificação livre, "Enquanto ainda há tempo" será disponibilizado gratuitamente no YouTube, com legendas para ampliar a acessibilidade do público. Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial do projeto no Instagram @curtas.bruma.

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