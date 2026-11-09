Sebrae Rio Summit começa amanhã com mais de 50 mil inscritos

Pensado para levar conhecimento prático à rotina de quem empreende, o Sebrae Rio Summit terá palestras, painéis, oficinas e atividades práticas, com a participação de especialistas, empresários, autoridades e grandes nomes do mercado. Gratuito e presencial, o evento terá início nesta terça-feira (10) e será encerrado na quinta (12), sempre das 10h às 19h, no Centro de Convenções do Riocentro. A segunda edição do encontro abordará tendências, inovação, gestão e tecnologia para quem empreende ou deseja abrir um negócio.

Realizado pelo Sebrae Rio, já são mais de 50 mil pessoas inscritas no site do evento link (https://sebraeriosummit.com.br/). Além disso, o público poderá vivenciar experiências imersivas e conhecer inovações, circular pelo Sebraelab e pelos espaços dedicados a turismo, games e startups, e visitar o Mercado Sebrae, onde empreendedores de diferentes regiões do estado do Rio vão expor e vender seus produtos.

Reforçando o compromisso com o fortalecimento dos pequenos negócios, o Sebrae Rio oferece os espaços de Assessoria de Negócios e Consultoria Gratuita. Nesses ambientes, empreendedores contam com o apoio de especialistas para esclarecer dúvidas, receber orientação personalizada sobre gestão, vendas, finanças e presença digital, e definir os próximos passos de suas empresas.

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Com o apoio de instituições parceiras, o Summit amplia as experiências oferecidas ao público. O Senac RJ traz vivências práticas com inteligência artificial e estratégias digitais, a Firjan reúne palestras e conteúdos sobre indústria e inovação, e a UNISUAM promove conhecimento sobre tecnologia, empreendedorismo e mercado de trabalho. Já o Detran RJ emite carteiras de identidade nos três dias do evento, mediante agendamento prévio e vagas limitadas. No primeiro dia, 10 de novembro, a programação está distribuída em quatro salas temáticas.

Sala Futuro: Dedicada à inspiração, às vendas e à construção de uma visão de futuro para os pequenos negócios. A programação começa com a abertura institucional “Empreender no presente para construir o futuro”, com diretores do Sebrae Rio, da Firjan e da Fecomércio. Bernardinho aborda o caminho da vitória, e Elisama Santos trata da inteligência emocional como competência que molda o futuro. Bruno UAU conduz o workshop “Gente feliz dá lucro e não enche o saco”, Fábio Oliveira apresenta os sete pilares das vendas e André Santos mostra como conquistar o primeiro pedido no Mercado Livre. Fred Alecrim discute o que vem pela frente, Dado Schneider reflete sobre as mudanças do futuro e Luciano Potter fala sobre a força das amizades e das conexões nos negócios. Fechando, o Sebrae Entrevista, com Felipe Theodoro, mostra como construir presença e autoridade nas redes.

Sala Atitude: Voltada à integração entre gestão de pessoas, tecnologia e mercado, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios. A programação começa com Indiara Bender ensinando como formar equipes de alta performance e o painel sobre inteligência artificial para impulsionar negócios, com suas potencialidades e oportunidades, reúne os professores Alessandro Lukosevicius, Giovani Capucho e Wagner Ribeiro, com mediação de Antonio Kronemberger. Em seguida, o painel “Mulheres que transformam negócios: liderança e inovação” tem Indiara Bender, Monica Simas, Maria Albuquerque e Silvana Louro, com mediação de Carla Panisset. Thiago Farhat, da Shein Marketplace, ensina como vender na plataforma, e João Aveiro, do BTG, e Marcos Mendes discutem como navegar em cenários de juros, inflação e crédito, com mediação de Sthefanny Araújo. Encerra com o workshop prático de liderança inteligente para negócios de sucesso, com Paula Alexandrinsky.

Sala Inovação Jurídica: Orientada à inteligência artificial e à gestão no universo jurídico, com foco na modernização da advocacia e dos escritórios. Após a abertura institucional, Erik Navarro fala sobre a advocacia na era da IA, e o convênio entre o Sebrae/RJ e a OAB/RJ é tema de talk sobre como crescer de forma sustentável, com Daniel Gigante, Ana Tereza Basilio, Emilia Garcez e Thiago Bouza. Tayná Carneiro aborda o mercado jurídico em transformação com o AI Law Firm, e Erik Nybo mostra como departamentos jurídicos e escritórios vêm lidando com a tecnologia. Fernando Xavier lembra que nem a melhor tecnologia resolve sem gestão. No intervalo de almoço, a Mostra Tecnológica apresenta pitches de legaltechs. O painel “Do Legal Ops ao AI-First”, com Thiago Schütz, Gustavo Potrick e Aislan Antunes, discute como reorganizar o trabalho e liderar. Luana Machado trata da eficiência que libera o que é humano, e Erika Siqueira fala sobre o dado que sustenta a automação, da planilha à decisão. O workshop “Diagnóstico do Escritório em 90 dias” reúne Antonio Barça, Emília Garcez, Fernanda Campanelli e Kely Santos. Encerra com as tendências para inovar e prosperar na era da IA, com Álvaro Machado Dias.

Sala UNISUAM: Destinada à aproximação entre academia e mercado em torno da inteligência artificial, com foco na formação e na qualificação de profissionais. A programação começa com o impacto da IA na formação profissional e nas competências do futuro, com Arapuan Motta, reitor da UNISUAM, e Luiz Coelho. Em seguida, a Contabilidade 4.0 mostra como navegar nas inovações da IA no universo contábil e financeiro, com o professor Anibal Ribeiro, Jansen Heringer e Hugo Cardozo. Após o intervalo de almoço, Fábio Seixas, CEO da Softo, Marlon Reis e Christian Sansoldo apresentam as habilidades essenciais em IA e engenharia de prompt para o profissional do futuro. Laura Isahu Bruno Cruz trata do posicionamento digital e da otimização do LinkedIn com IA. A sala termina com uma keynote sobre times híbridos e a colaboração entre humanos e IA, com Mariana Macedo, Matheus Bitencourt, da IBM, e Claudio Jr.

Serviço:

Sebrae Rio Summit

Evento gratuito

Local: Centro de Convenções do Riocentro – Av. Salvador Allende, 6555, Barra Olímpica

Horário: 10h às 19h

Datas: 10 a 12 de novembro

Inscrições: https://sebraeriosummit.com.br/