Instituto JCA e Firjan abrem 150 vagas gratuitas em cursos de tecnologia e reforço escolar

Moradores de Niterói e São Gonçalo ganharam um importante reforço para a qualificação profissional e educação básica. Uma parceria firmada nesta quinta-feira (5) entre o Instituto JCA e a Firjan SENAI SESI vai oferecer até 150 vagas gratuitas em cursos nas áreas de tecnologia e educação continuada. O acordo, celebrado no bairro Baldeador, em Niterói, tem como foco preparar jovens para as novas exigências do mercado de trabalho e contribuir com a permanência na escola.

Ao todo, serão ofertadas 150 vagas, sendo 30 destinadas ao curso de Aperfeiçoamento Profissional em Machine Learning e Inteligência Artificial para a Indústria, pela Firjan SENAI, e 120 vagas para Educação Continuada, com foco em Língua Inglesa, Ciências da Natureza e Matemática, sob responsabilidade da Firjan SESI.

As aulas acontecerão presencialmente na sede do Instituto JCA, em Niterói. O público-alvo são jovens em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente estudantes da rede pública, bolsistas integrais de escolas particulares e famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.

A iniciativa aproxima a atuação do Instituto JCA no acompanhamento de jovens à expertise da Firjan SESI SENAI na formação básica e profissional. “É um orgulho para a gente que a Firjan SESI SENAI esteja alinhada com vocês, nos cursos de inteligência artificial e no reforço escolar. É muito importante ter parceiros como vocês”, afirma Alexandre Reis, Diretor Executivo Operacional do Sistema Firjan e Diretor Executivo SESI SENAI.

Para a diretora executiva do Instituto JCA, Maysa Gil, a união fortalece as mais de duas décadas de atuação da entidade na região. “Essa parceria contribui para fortalecer a permanência dos estudantes no ensino médio e o acesso à formação profissional. É um passo significativo para os jovens que poderão acessar essas oportunidades”, destaca.

Inteligência Artificial na prática

Com o mercado cada vez mais digitalizado, o curso de Inteligência Artificial terá carga horária de 80 horas, com previsão de turmas entre janeiro e fevereiro de 2027. O objetivo é que os alunos aprendam como aplicar conceitos de aprendizado de máquina e análise

de dados para otimizar processos dentro do setor industrial. Já o programa de educação continuada focará na melhoria do desempenho acadêmico e na preparação para processos seletivos.

Resultados no acesso à universidade

A nova parceria fortalece o programa "Fortalecendo Trajetórias", do Instituto JCA. O projeto acompanha alunos em fases decisivas, como a transição para o ensino médio e a entrada na universidade, atendendo hoje estudantes de 57 escolas públicas da região (sendo 54% da rede estadual e 44% da municipal).

O histórico revela o impacto da iniciativa: no ciclo atual, o Reforço Escolar (focado em Português e Matemática) atendeu 149 alunos. Na sequência, 88 avançaram para o Preparatório Escolar, um curso de cinco meses focado em garantir aprovação em instituições de excelência, como a Firjan Sesi São Gonçalo, o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) e o Colégio Pedro II. O resultado é expressivo: 80% dos jovens acompanhados pelo projeto conseguem ingressar em universidades.

Qualificação para o mercado

Além da preparação acadêmica, o trabalho conjunto dialoga com ações de qualificação já existentes, como o Programa Oficina do Ensino, que atende jovens de 18 a 29 anos oriundos da rede pública. Com formações em áreas como manutenção veicular, logística e administração, a instituição já inseriu cerca de 6 mil jovens em espaços de formação ao longo de sua história — um caminho que agora ganha o reforço de peso da indústria através da Firjan.

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