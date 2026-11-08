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Protesto contra falta de energia provoca bloqueio na RJ-106, em São Gonçalo

Moradores atearam fogo a pneus e madeiras na altura do Rio do Ouro

relogio min de leitura | Redação
A falta de energia elétrica levou moradores a protestar
A falta de energia elétrica levou moradores a protestar -

A falta de energia elétrica levou moradores a protestar e bloquear um trecho da RJ-106, em São Gonçalo, na tarde deste domingo (8). A manifestação aconteceu na altura da Curva das Sete Cruzes, no Rio do Ouro, e interditou a pista no sentido Niterói.

Durante o ato, os manifestantes colocaram pneus, pedaços de madeira e outros objetos na rodovia e atearam fogo ao material. A fumaça tomou conta do trecho, impedindo a circulação de veículos.

Equipes do Recom foram enviadas à região para atuar na ocorrência e tentar restabelecer a passagem de veículos.

São Gonçalo concentra maior número de clientes sem luz. 

A mobilização ocorreu um dia depois de uma tempestade atingir municípios da região, provocando problemas no fornecimento de energia elétrica.


Autor: Divulgação

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Dados divulgados pela Enel apontavam São Gonçalo como a cidade mais afetada, com 17.850 unidades consumidoras sem energia. O levantamento também registrava 11.160 clientes sem luz em Itaboraí, 7.572 em Niterói e 5.726 em Maricá.

Somados, os quatro municípios contabilizavam mais de 42 mil unidades consumidoras sem fornecimento de energia.

Tags:

falta de energia Manifestação protesto RJ-106 São Gonçalo Tempestade

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