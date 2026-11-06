São Gonçalo terá alterações no trânsito do Alcântara e de Neves a partir da próxima semana

Uma das alterações será na Estrada dos Menezes e terá início a partir desta segunda-feira (9) - Foto: Divulgação

Uma das alterações será na Estrada dos Menezes e terá início a partir desta segunda-feira (9) - Foto: Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizará interdições importantes no trânsito da cidade nas próxima semana para auxiliar em obras que serão realizadas no Alcântara e em Neves. Uma das alterações será na Estrada dos Menezes e terá início a partir desta segunda-feira (9).

Com interdições parciais na Estrada dos Menezes, os agentes de trânsito orientarão os motoristas no esquema ‘Siga e Pare’. As interdições acontecerão no bordo esquerdo da via, no sentido Avenida Jornalista Roberto Marinho em direção à Rua Doutor Alfredo Backer.

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A obra será de implantação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Rio Alcântara, sob responsabilidade do consórcio Águas de São Gonçalo e tem prazo estimado de execução de três meses.

Uma outra interdição acontecerá a partir de quarta-feira (11), na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Detran, também de forma parcial. Agentes de trânsito também estarão orientando os motoristas. A interdição durará enquanto as obras, realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo com foco em reduzir alagamentos crônicos na região, estiverem em execução.