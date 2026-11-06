Fim de semana com alerta de tempestade em Niterói e São Gonçalo

O comunicado do Inmet foi emitido nesta sexta-feira e classifica o aviso como nível 2 em uma escala de três níveis - Foto: Arquivo OSG

O comunicado do Inmet foi emitido nesta sexta-feira e classifica o aviso como nível 2 em uma escala de três níveis - Foto: Arquivo OSG

O fim de semana deve ser marcado por tempestades e indica períodos de instabilidade e possibilidade de chuva nos municípios de São Gonçalo e Niterói quem emitiu o alerta foi o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

A sexta-feira (6) será de instabilidade em Niterói e São Gonçalo. Segundo o Inmet, o transporte de umidade do oceano para o continente favorece a formação de muitas nuvens e pancadas de chuva durante a noite em algumas regiões. Os termômetros devem registrar mínima de 22°C e máxima de 26°C

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No sábado (7), a temperatura deve subir bastante com máxima de 35ºC e mínima de 23ºC. O céu ficará coberto por nuvens, mas sem previsão de tempestade ou chuva.

No domingo (8), o tempo deve ser instável, com previsão de muitas nuvens no céu, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em algumas regiões. A temperatura mínima é de 20ºC, e máxima pode chegar a 29ºC.

O comunicado do Inmet foi emitido nesta sexta-feira e classifica o aviso como nível 2 em uma escala de três níveis.

O alerta tem como baixo risco de corte no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores ou alagamentos.