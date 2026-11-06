Feira de adoção de cães e gatos chega no São Gonçalo Shopping neste final de semana

A feira de adoção será no São Gonçalo Shopping - Foto: Divulgação

A feira de adoção será no São Gonçalo Shopping - Foto: Divulgação

Para quem está procurando um melhor amigo para chamar de seu, a oportunidade chegou! A ONG ‘Leve Um Amigo Pra Casa’, está promovendo uma feira de adoção com 50 animais de estimação, no São Gonçalo Shopping, no próximo domingo (8), a partir das 11h.

A feira de adoção conta com 40 cachorros e 10 gatos, todos vermifugados e prontos para fazerem parte de uma família que dará muito amor e carinho. Os animais que estão para adoção se encaixam em diferentes faixas etárias: filhotes, adolescentes e adultos. Vale ressaltar que os cães e gatos adultos já são castrados.

No total serão 40 cães e 10 gatos para adoção | Foto: Divulgação

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O evento será no 1º piso do São Gonçalo Shopping, em frente à academia Perfect Body. Junto com a ONG ‘Leve Um Amigo Pra Casa’, o trabalho conta com a parceria com a rede de pet shops, Pet Fun, que dará brindes e amostra de ração, o médico veterinário responsável pelo projeto, Dr. Rhamon Nunes, da veterinária ‘Loucos Pelos Animais’ que oferece desconto em vacinas, consultas e procedimentos aos animais adotados.

Os animais que serão doados terão desconto em vacinas, consultas e procedimentos | Foto: Divulgação

Caso a pessoa se encante com algum animalzinho e quiser adotar, será necessário ser maior de 18 anos, apresentar a identidade, CPF e comprovante de residência. Após essa etapa a pessoa para por uma entrevista, preenche um questionário e assina o termo de adoção. Para receber mais informações e novas datas das feiras de adoção, acesse @leveumanjopracasa_.

Para adotar um animal é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos e passar por uma entrevista | Foto: Divulgação

Serviço:

Local: São Gonçalo Shopping - 1º piso, em frente à academia Perfect Body

Data: Domingo (8/11)

Horário: A partir das 11h

1/2 Estão para adoção cães e gatos filhotes, adolescentes e adultos | Foto: Divulgação

2/2 A feira de adoção acontece a partir das 11h no São Gonçalo Shopping, no dia 8 de novembro | Foto: Divulgação