São Gonçalo investe em projeto para valorizar a diversidade nas escolas

Ação leva até as escolas livros com temática antirracista e objetos que estimulam o sentimento de pertencimento - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Renan Otto

Ação leva até as escolas livros com temática antirracista e objetos que estimulam o sentimento de pertencimento - Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Renan Otto

Com a proposta de construir um lugar de convivência baseado no respeito e na valorização de diferenças, a professora Alessandra da Conceição, da Umei Claudia de Souza Mota Castro, em Monjolos, da Prefeitura de São Gonçalo, preparou o projeto “Cultura Viva: Saberes de libertam respeitando as diferenças e valorizando a diversidade”, uma forma diferente de ensinar.

A prática foi a grande vencedora do “II Prêmio Tecituras que Transformam”, da Subsecretaria de Ações Pedagógicas da Secretaria de Educação, na categoria Educação Infantil, e trouxe a boneca Zuri, livros com temática antirracista, roupas, adornos de cabelos, fotos, entre outros objetos que estimulam o sentimento de pertencimento, o conhecimento e elevam a autoestima.

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“Essa prática ensina as crianças a serem críticas, conhecedoras de si, conhecedoras do espaço, expressarem o que estão sentindo e nós estamos aqui para deixá-los o tempo todo à vontade. Eles estão crescendo e a questão da aparência está começando a aparecer agora e no projeto a gente tenta o tempo todo refletir com eles sobre isso, sobre o cabelo, o tom de pele e as diferenças. A participação da família está sendo maravilhosa, as crianças estão levando o conhecimento para casa e os responsáveis também estão se envolvendo nesse processo”, afirmou a professora.

“Essa prática ensina as crianças a serem críticas, conhecedoras de si, conhecedoras do espaço", comenta Alessandra | Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Gonçalo/ Renan Otto

O pai da Celina, de 6 anos, Rodrigo Arantes, aprovou a iniciativa. “Desde que minha filha começou na escola, ela melhorou bastante em situação de leitura de conhecimentos em gerais. Por exemplo, neste ano ela está estudando a África ela me pediu para saber mais sobre os bichos de lá. Ela está aprendendo que existem culturas diferentes, você vê que faz a criança se interessar”.