Visitantes poderão conhecer cobertura do MAC a partir deste fim de semana

A ação também busca resgatar a relação histórica do espaço com a paisagem. Antes da construção do MAC, inaugurado em 1996 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A ação também busca resgatar a relação histórica do espaço com a paisagem. Antes da construção do MAC, inaugurado em 1996 - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) vai oferecer ao público uma experiência única a partir deste final de semana. A instalação artística “De Onde Não Se Vê” feita pelo arquiteto e artista Pedro Varella, permitirá que os visitantes tenham acesso ao teto do museu e contemplem a vista da cidade de um ângulo diferente.

Desenvolvida pelo escritório Gru.a, do qual Varella é sócio-fundador, a obra foi apresentada originalmente em 2017, quando recebeu o 3º Prêmio Reynaldo Roels Jr., promovido em parceria entre o MAC e a Escola de Artes Visuais do Parque Lage.

A última vez que o teto da MAC foi aberto à visitação foi em 2017, a atividade ficará aberta até o dia 22 de novembro, de terça-feira a domingo.

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Para ir até a cobertura, é necessário passar por uma escada de estrutura tubular instalada em um trecho da rampa de acesso, o equipamento utilizado é parecido com andaimes que os limpadores de vidros em prédios usam.

A ação também busca resgatar a relação histórica do espaço com a paisagem. Antes da construção do MAC, inaugurado em 1996, o terreno abrigava o Mirante da Boa Viagem, um promontório com vista para a Baía de Guanabara.

A partir da cobertura, os visitantes poderão observar a entrada da baía sem o enquadramento tradicional proporcionado pela arquitetura de Niemeyer.

Para fazer a visitação é necessário comprar ingressos, que estão custando R$ 40,00 (inteira) e R$20,00 (meia), nascidos e moradores da cidade de Niterói têm direito a desconto nos ingressos.

O passeio tem duração de 15 minutos, com grupos de até 15 pessoas por vez. As senhas serão distribuídas no próprio museu, por ordem de chegada, nos horários de 9h30, 11h30, 13h30 e 15h30. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar acompanhados dos pais ou apresentar uma autorização. As visitas poderão ser interrompidas ou suspensas em caso de chuva

