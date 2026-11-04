Com quase cem mil plays no streaming, Beija-Flor ensaia seu samba para 2027 nesta quinta-feira

O samba oficial e o clipe já estão disponíveis nas plataformas de música, com quase cem mil plays em apenas cinco dias - Foto: Luan de Oliveira/Beija Flor

O samba oficial e o clipe já estão disponíveis nas plataformas de música, com quase cem mil plays em apenas cinco dias - Foto: Luan de Oliveira/Beija Flor

A Beija-Flor de Nilópolis irá reunir todos os seus componentes nesta quinta-feira (5), a partir das 21h, em mais um ensaio de comunidade rumo ao Rio Carnaval 2027. O enredo é “Zeneida: o Sopro do Pó de Louro”, que exalta a pajé, escritora e ativista Zeneida Lima, referência da região do Marajó, no Pará. O samba oficial e o clipe já estão disponíveis nas plataformas de música, com quase cem mil plays em apenas cinco dias.

Os intérpretes Ninno e Jessica Martin prometem abrir a programação da noite ao som do samba-exaltação “A Deusa da Passarela”. O evento contará ainda com apresentação de baianas, passistas, musas, membros da Velha Guarda, baluartes e casais de mestre-sala e porta-bandeira (incluindo a dupla veterana Claudinho e Selminha Sorriso). Comandada pelos mestres Rodney e Plínio, a bateria Soberana, com a rainha Lorena Raissa, será outro destaque, garantindo a animação do público.

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E para quem sonha em desfilar na agremiação, ainda há fantasias comerciais disponíveis. Informações sobre valores podem ser obtidas pelo telefone (21) 99838-7116 ou através do e-mail phillipe@beija-flor.com.br.

A quadra fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1.025, em Nilópolis. A entrada custa R$ 20.

Serviço:

Ensaio da Beija-Flor

Data: Quinta-feira, 5 de novembro de 2026

Horário: a partir das 21h

Local: Quadra da Beija-Flor

Endereço: Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1.025, Nilópolis

Ingresso: R$ 20.