São Gonçalo finaliza preparativos para Dia de Finados

Os quatro cemitérios municipais - São Miguel, São Gonçalo, Ipiíba e Pacheco - estarão abertos entre 8h às 17h - Foto: Divulgação

Os quatro cemitérios municipais - São Miguel, São Gonçalo, Ipiíba e Pacheco - estarão abertos entre 8h às 17h - Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Administração Funerária, realizou os últimos ajustes ao longo desta semana para a visitação aos cemitérios no Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2). Os quatro cemitérios municipais - São Miguel, São Gonçalo, Ipiíba e Pacheco - estarão abertos entre 8h às 17h.

Nos últimos dias, foram realizados serviços de limpeza, pintura, capina e outros pequenos reparos. A Secretaria Municipal de Conservação também realizou serviços de limpeza e manutenção nas vias próximas aos cemitérios. A Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde também atuou, com a pulverização de inseticidas com os motofogs.

Leia também

➣ Idoso escapa antes de casa desabar em Niterói

➣ Prefeitura de Niterói monta esquema especial com cemitérios, Clin e Saúde para o Dia de Finados

Programação - No Dia de Finados, próxima segunda-feira (2), os cemitérios receberão a Santa Missa de Finados. Nos cemitérios de São Miguel e São Gonçalo, as missas acontecerão em três horários: às 8h30, às 10h30 e às 15h. Já o cemitério de Ipiíba terá uma missa às 9h. Não haverá missa no Pacheco.

Agentes da Guarda Municipal estarão nas proximidades dos cemitérios garantindo a segurança dos visitantes e auxiliando o trânsito no entorno. Vale destacar que não serão realizados sepultamentos neste dia.