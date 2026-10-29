São Gonçalo realiza obras de drenagem em 45 ruas da Ipuca, no Jardim Catarina

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo já deu início às obras de infraestrutura na Ipuca, localidade do Jardim Catarina. O projeto faz parte das ações do programa Periferia Viva – Nova Ipuca, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Ao todo, 45 vias receberão obras de drenagem, novas calçadas, urbanização, pavimentação, acessibilidade e paisagismo.

Neste primeiro momento, estão sendo feitos serviços de drenagem. Os trabalhos estão em andamento na Rua Florentino Geovane, mas já foram feitas intervenções nas ruas Herminio Borges Nogueira e Eugênio Fromentin. A concessionária Águas do Rio está atuando em parceria com a Prefeitura, na implantação de sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto para a população. As intervenções tem prazo de conclusão de 24 meses.

“É muito gratificante ver um trabalho como esse tendo início! Sabemos que essas intervenções irão melhorar a qualidade de vida da população, com vias pavimentadas auxiliando no transporte de veículos, calçadas, acessibilidade e outros equipamentos que serão instalados no bairro. É o início de uma nova história para o bairro do Jardim Catarina, assim como fizemos no Colubandê, Jardim Bom Retiro, Mutuá, Mutuaguaçu, Porto do Rosa, Santa Luzia e em outros bairros também com o projeto do MUVI”, disse o prefeito Capitão Nelson.

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O projeto e a captação de recursos para as intervenções foram feitos pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (SEMGIPE) da Prefeitura. Ao todo, serão investidos R$ 108.028.159,20 nas obras de infraestrutura e R$ 156.697.774,75 em todo o projeto da Periferia Viva na Ipuca, que conta ainda com construção de equipamentos públicos (construção de uma nova creche, a implantação de um ecoponto, a revitalização de uma praça pública e a construção de uma praça linear ao longo do Canal Isaura-Santarém), regularização fundiária e melhorias habitacionais para cerca de 200 famílias.

Além disso, desde maio de 2025, foi instalado um Posto Territorial com a participação de equipes do ONU-Habitat e das secretarias municipais de Gestão Integrada e Projetos Especiais, de Habitação e de Desenvolvimento Urbano para tirar dúvidas da população sobre as intervenções e conhecer os projetos planejados para a comunidade. O Posto Territorial do projeto está localizado no anexo da USF Agenor José da Silva, na Rua Eugênio Fromentin, s/n, Qd. 230/42, Jardim Catarina, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.