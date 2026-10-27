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São Gonçalo transfere a data do ponto facultativo para o dia 30 de outubro

Ponto facultativo do Dia do Servidor Público teve data alterada para sexta-feira (30), folga não abrange a todos os setores

relogio min de leitura | Redação
A prefeitura de São Gonçalo decretou a mudança da folga do dia do Servidor Público para a sexta-feira (30), que antecede o feriado nacional de Finados
A prefeitura de São Gonçalo decretou a mudança da folga do dia do Servidor Público para a sexta-feira (30), que antecede o feriado nacional de Finados -

A Prefeitura de São Gonçalo decretou a mudança da folga do dia do Servidor Público para a sexta-feira (30), que antecede o feriado nacional de Finados, celebrado na segunda-feira, 2 de novembro, quando é feriado nacional.

A data oficial do dia do Servidor Público é na quarta-feira (28), mas a folga foi transferida para sexta. Com isso, o expediente será normal nas repartições municipais na quarta-feira

Os serviços considerados essenciais, como unidades de saúde de urgências e emergências, e aqueles que não podem sofrer paralisação funcionarão normalmente, por razões técnicas ou de interesse público, para garantir o atendimento para a população.

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De acordo com o decreto, a medida não se aplica aos servidores das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano, nem os profissionais de Saúde e de apoio administrativo escalados excepcionalmente pelas chefias da Secretaria de Saúde e Defesa Civil.

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Finados Prefeitura de São Gonçalo São Gonçalo

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