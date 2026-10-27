Governo prorroga subvenção do diesel por mais 30 dias

O governo informou que a permanência do benefício acontece em razão da instabilidade dos valores internacionais dos combustíveis e do petróleo - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo informou que a permanência do benefício acontece em razão da instabilidade dos valores internacionais dos combustíveis e do petróleo - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A subvenção do diesel foi prorrogada por mais 30 dias pelo Ministério do Planejamento, nesta segunda-feira (27). O termo se refere a um subsídio ou até mesmo apoio financeiro.

Com base nessa medida, a subvenção continua em R$2,12, para que o valor do combustível continue mais baixo.

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Caso não houvesse a renovação, o subsídio terminaria esta semana. De acordo com o governo, a portaria informando a definição será publicada no ‘Diário Oficial da União’, ainda nesta terça-feira.

O governo informou que a permanência do benefício acontece em razão da instabilidade dos valores internacionais dos combustíveis e do petróleo.

Ainda de acordo com o governo, a permanência do benefício não significa aumento no valor. A intenção é apenas evitar que reduza para R$ 1 por litro ao fim da primeira medida provisória.

As ações adotadas pelo governo para minimizar os preços dos combustíveis, como o subsídio para a gasolina, foram decididas depois das eleições deste domingo (25), que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para seu quarto mandato na história.

Em razão da guerra no Oriente Médio, o petróleo do tipo Brent, muito usado no mundo, continua custando US$ 100 por barril. Vale ressaltar que pouco mais de 25% do diesel consumido no país vem do exterior.