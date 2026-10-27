Ponte Rio-Niterói tem tráfego lento sentido Rio; acidente interditou a via na madrugada

A Ponte Rio-Niterói registra tráfego lento nos acessos, na manhã desta terça-feira (27). Na noite anterior, a via teve a pista sentido Rio de Janeiro totalmente interditada após batida entre dois caminhões. Por causa do acidente, uma carga de bananas se espalhou pela pista.

Os motoristas que tentam chegar ao Rio de Janeiro, pela Ponte Rio-Niterói, precisam ter paciência. De acordo com a Ecovias Ponte, concessionária que administra a via, a pista sentido Rio registra fluxo com lentidão nos acessos. O tempo de travessia é estimado em 19 minutos.

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Para quem sai do Rio para Niterói, não encontra dificuldades, com tempo de 13 minutos.

Por volta das 7h45 desta terça, houve um acidente entre dois veículos na altura do Mocanguê, no pórtico 20. Uma faixa precisou ser interditada, mas já foi liberada.

Carga de bananas espalhadas na ponte

Uma colisão entre um caminhão-baú e uma carreta que transportava bananas, na noite desta segunda-feira (22), causou a interdição total da via no sentido Rio de Janeiro. A carga de bananas ficou espalhada pela pista, o que resultou em um trânsito de 3 km.

Carga de bananas fica espalhada pela via sentido Rio | Foto: Reprodução

Os motoristas ficaram feridos e foram socorridos por uma equipe médica e funcionários da concessionária. Cerca de 4 horas depois do acidente, a pista foi totalmente liberada.





Caminhões colidem e cargas de pista sentido Rio fica totalmente interditada Reprodução