São Gonçalo estende atendimento da Carreta da Tomografia até sábado (31)

A carreta da tomografia está localizada na Praça Estephânia de Carvalho, na Praça do Zé Garoto em São Gonçalo, a permanência foi prorrogada até sábado (31) - Foto: Divulgação

A carreta da tomografia está localizada na Praça Estephânia de Carvalho, na Praça do Zé Garoto em São Gonçalo, a permanência foi prorrogada até sábado (31) - Foto: Divulgação

A carreta da tomografia permanece em São Gonçalo até sábado (31). A unidade móvel está instalada na Praça Estephânia de Carvalho, no Zé Garoto, e teve o período de atendimento prorrogado para ampliar o número de exames oferecidos aos moradores.

O atendimento também será realizado na sexta-feira (30), ponto facultativo em São Gonçalo, em função da transferência para essa data, da comemoração do Dia do Servidor Público (celebrado oficialmente em 28 de outubro).

Com capacidade para realizar até 100 exames por dia, das 8h às 16h, a carreta poderá chegar a aproximadamente 600 exames durante os seis dias de funcionamento na cidade. A unidade móvel chegou ao município por meio de uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado.

Pacientes serão chamados pela Central de Regulação

A carreta atenderá pacientes que já possuem encaminhamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e aguardam na fila da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde para a realização dos exames disponíveis.

Os moradores que estiverem na fila devem ficar atentos ao telefone. A Central de Regulação fará contato pelo número (21) 3195-5198 para informar a data e o horário do exame.

É importante atender à ligação, já que, segundo a orientação da Central, não é possível retornar a chamada caso o telefone não seja atendido.

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Exames de diversas partes do corpo

A carreta oferece exames de tomografia computadorizada sem contraste, para pacientes com até 145 quilos. Entre os exames disponíveis estão tomografias de crânio, face, seios da face, mastoide, tórax, abdômen, pelve, coluna cervical, dorsal e lombossacra, além de exames de ombro, braço, cotovelo, punho, mão, quadril, fêmur, joelho, perna, tornozelo e pé, entre outras regiões do corpo.

Os resultados dos exames serão disponibilizados em até 10 dias, de forma online, pela plataforma da Secretaria de Estado de Saúde (SES).