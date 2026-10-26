Gilberto Gil se apresenta em Niterói na comemoração dos 453 anos da cidade

O cantor fará show gratuito no dia 22 de novembro, na Praia de Icaraí, no dia em que a cidade comemora seu aniversário - Foto: Caio Mota

O cantor fará show gratuito no dia 22 de novembro, na Praia de Icaraí, no dia em que a cidade comemora seu aniversário - Foto: Caio Mota

Gilberto Gil fará show gratuito no dia 22 de novembro, na Praia de Icaraí, no dia em que a cidade comemora seu aniversário. O compositor e cantor será a principal voz da comemoração de 453 anos de Niterói. O anúncio foi feito pelo prefeito de Niterói no domingo à noite, dia 25. O evento será comemorado no dia 22 de novembro, o espetáculo será gratuito.

Não é a primeira vez que o renomado artista se apresenta em Niterói. Ele já esteve na cidade durante a virada de 2019 para 2020, quando foi a principal atração do evento.

Leia Também:

Festival do Cinema Brasileiro traz filmes a R$ 12 em todo o país; saiba quando

Lula teve aumento de mais de 45 mil votos em São Gonçalo