São Gonçalo recebe 1ª Jornada Científica sobre Alzheimer

São Gonçalo recebe, nesta terça-feira (27), a 1ª Jornada Científica sobre a Doença de Alzheimer, promovida pela Associação Brasileira de Alzheimer (ABRAz) - Regional Rio de Janeiro. O evento será realizado das 13h às 18h, no Instituto São Paio, no Colubandê, com o objetivo de ampliar o acesso à informação e destacar a importância do diagnóstico precoce.

Com o tema “Alzheimer: o diagnóstico importa. Quanto mais cedo você souber, mais poderá fazer”, a jornada reunirá profissionais de saúde, familiares e cuidadores para uma troca de conhecimentos sobre diagnóstico, tratamento e cuidados com pessoas com demência.

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“Realizar a primeira Jornada Científica sobre a Doença de Alzheimer no município é um sonho que estamos concretizando. Queremos conscientizar as pessoas e levar informação e apoio às famílias”, afirmou Eliana Faria, presidente da ABRAz-RJ.

Segundo Eliana, a expectativa é que a iniciativa contribua para a retomada de grupos de apoio no município, ampliando o acolhimento e a orientação às famílias. A proposta também busca aproximar esse tipo de atendimento de localidades que ainda têm pouco acesso a informações sobre a doença.

Para Rodrigo São Paio, presidente do Instituto São Paio, receber a jornada representa uma oportunidade de fortalecer a conscientização e o acolhimento no município.

“Estamos felizes em abrir nossas portas para um encontro que une conhecimento, acolhimento e compromisso social. Iniciativas como essa são fundamentais para orientar familiares e cuidadores, fortalecer a rede de apoio e promover mais qualidade de vida às pessoas que convivem com a doença”, destacou.

Os interessados em obter informações e realizar inscrições podem entrar em contato pelo e-mail eventos.abrazrj@gmail.com ou pelo telefone (21) 97752-2577.