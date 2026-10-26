São Gonçalo tem agenda cultural no Teatro Municipal e no Centro de Tradições Nordestinas

Para fechar a agenda cultural do mês em São Gonçalo, a Secretaria de Turismo e Cultura recebe no Teatro Municipal e no Centro de Tradições Nordestinas, uma programação com humor e muita música.

Na quinta-feira (29), às 20h, o Teatro Municipal recebe Kwesny, que vem divertindo plateias há mais de 10 anos e tem se apresentado pelo Rio de Janeiro levando seu humor exacerbado e caótico para diferentes palcos. Com suas histórias pessoais e comentários sobre a vida adulta, Kwesny é um comediante que se destaca pela rapidez de pensamento e conexões inusitadas de um assunto com outro. Com classificação de 16 anos, os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria Express: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-show-de-comedia-kwesny-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-612653177842524.html.

No domingo, é a vez do Samba na Feira de Neves. Com entrada gratuita, conforto e segurança, o evento reúne diversas atrações de samba e pagode a partir das 13h. Além da programação musical, o público poderá almoçar ou petiscar com a família na praça gastronômica e aproveitar uma cerveja gelada em um ambiente preparado para receber visitantes de todas as idades. Com classificação livre, o evento tem entrada gratuita.

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