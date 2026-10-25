São Gonçalo inicia 1ª Semana Municipal de Cultura Cristã com programação gratuita

A iniciativa é realizada pela Associação Códigos do Rei, com apoio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos - Foto: Divulgação

A iniciativa é realizada pela Associação Códigos do Rei, com apoio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos - Foto: Divulgação

Foi dado início à primeira edição da Semana Municipal de Cultura Cristã. Neste sábado (24), foi realizado o primeiro evento gratuito da programação: a Roda Cultural Kids, que começou às 13h e se estendeu até às 18h, na Praça do Colubandê. O evento contou com dinâmicas educativas, recreação, brinquedos infláveis, apresentações, teatro de fantoches e músicas sobre fé.

A iniciativa é realizada pela Associação Códigos do Rei, com apoio da Coordenadoria de Assuntos Religiosos, vinculada à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo.

Foi uma oportunidade de famílias se conectarem com a religião. Com o tema “A cidade é nosso palco. A cultura é nossa expressão”, a Semana de Cultura Cristã tem como objetivo valorizar a cultura cristã como instrumento de transformação social, fortalecimento da cidadania e desenvolvimento comunitário. A proposta busca reunir artistas, produtores culturais, estudantes, empreendedores e famílias, promovendo a ocupação dos espaços públicos e culturais do município.

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Carlos André Ferrugem, coordenador de Assuntos Religiosos de São Gonçalo, destacou a importância desse primeiro evento para a semana de celebrações.

"Hoje, iniciamos a primeira edição da Semana Municipal de Cultura Cristã, pautada por uma lei municipal. Esse evento marca um primeiro momento de cultura e celebração de fé na cidade. O prefeito Capitão Nelson fala sobre igualdade, fé e religião. Esse é um dos eventos religiosos que fazemos na cidade, respeitando a diversidade. Hoje, daremos exemplos lúdicos para as crianças sobre a fé cristã e sobre sua importância. Agradeço ao envolvidos, incluindo o prefeito, o secretário de Assistência Social Felippe Monteiro e a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira, que também nos deu suporte e parceria", disse.

Fernando Miguel, representante da Associação Códigos do Rei, contou um pouco sobre a programação do evento. "Estamos dando voz a uma população relevante no nosso município, estamos valorizando essa comunidade, o que é extremamente importante. Ter o apoio da Prefeitura é essencial e nos ajuda nesse propósito. Hoje, iniciamos o evento com um momento para as crianças brincarem com brinquedos infláveis e comerem guloseimas, depois realizamos passeios de trenzinho com a animação das Pipoquitas, encerramos com recreação e a apresentação de fantoches falando sobre o arco-íris, com a Turminha do Zakar, falando sobre a aliança de Deus com os homens, mostrando que dificuldades e dias ruins irão passar", afirmou.

A programação também faz referência ao Dia da Reforma Protestante, celebrado em 31 de outubro, reconhecendo a contribuição histórica do movimento para a educação, a leitura, a produção artística e o desenvolvimento social.

Para Rebeka Rangel, de 36 anos, um evento como esse é motivo de felicidade. "Eu trouxe hoje minha filha Lavínia de seis anos. Eu soube desse evento pelas redes sociais e achei muito legal a ideia, estimula o interesse das crianças pela cultura cristã, além de ensinar sobre respeito e diversidade. É muito bacana!", contou a técnica de enfermagem.

Mariana Vasconcellos, de 34 anos, também esteve no evento com a filha Marine, de seis anos. "Foi ótimo! Acho legal essa iniciativa de falar sobre religião. Espero que tenhamos mais eventos do tipo pela cidade, inclusive com foco nas crianças!", disse a administradora.

Confira a programação completa da Semana Municipal de Cultura Cristã:

Na segunda-feira (26), o Teatro Municipal de São Gonçalo receberá a Mostra de Dança e Teatro “Forma e Reforma”, das 19h às 21h30. O encontro reunirá grupos, ministérios, companhias e escolas cristãs em apresentações de dança contemporânea, balé, dança litúrgica, intervenções artísticas e peças teatrais. Os ingressos gratuitos deverão ser retirados pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/semana-de-cultura-crista-de-sao-goncalo/3590382.

Entre os dias 27, 28, 29 e 31 de outubro, das 10h às 18h, a Casa das Artes receberá a exposição “Fé que Move Cidades”, reunindo artes visuais e painéis historiográficos que exploram as relações entre cultura cristã, memória, território e produção artística. A mostra contará com trabalhos dos artistas gonçalenses Louise Vianna e Fagner Fonseca, além de produções e pesquisas das instituições de ensino Legacy Alcântara, The School SG e Centro Educacional Ribeiro Marins.

Na quarta-feira (28), das 18h às 22h, a Igreja Rhema Alcântara será palco do “Papo de Cultura”, um encontro com rodas de conversa e momentos de integração para discutir a presença e a contribuição da cultura cristã na cidade. A participação também contará com inscrições pela plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/semana-de-cultura-crista-de-sao-goncalo/3590382.

O encerramento será no sábado (31), das 10h às 21h, na Praça Zé Garoto, com o evento “Cultura Viva – Family Day”, em celebração ao Dia da Reforma Protestante e ao Dia da Proclamação do Evangelho. A programação contará com feira de empreendedorismo cristão, pocket shows, atividades infantis, intervenções culturais e mostra de cinema no anfiteatro da praça.