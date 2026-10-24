Niterói inicia obras de urbanização e construção de ponte no Largo da Batalha

O projeto prevê a construção de uma nova ponte em concreto armado, pavimentação da via, implantação de sistemas de drenagem e instalação de iluminação pública em LED - Foto: Divulgação/Lucas Benevides

O projeto prevê a construção de uma nova ponte em concreto armado, pavimentação da via, implantação de sistemas de drenagem e instalação de iluminação pública em LED - Foto: Divulgação/Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói vai iniciar as obras de urbanização e construção de uma nova ponte na Travessa Capitão Jesus, na região que faz parte da comunidade da Igrejinha, no Largo da Batalha, em Pendotiba. A Ordem de Início dos serviços foi assinada neste sábado (24) pelo presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa. Com investimento de R$ 2,1 milhões, as intervenções abrangem uma área de 794,39 metros quadrados e têm prazo estimado de conclusão de 12 meses.

O projeto prevê a construção de uma nova ponte em concreto armado, pavimentação da via, implantação de sistemas de drenagem e instalação de iluminação pública em LED. As melhorias buscam ampliar a segurança e as condições de circulação, além de contribuir para reduzir os transtornos causados pelos alagamentos que atingem as casas do entorno em períodos de chuva intensa.

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O presidente da ION, Antônio Lourosa, destacou que a execução dos serviços será acompanhada de diálogo com a comunidade para minimizar os impactos temporários provocados pelas intervenções. Ele pediu a colaboração dos moradores durante o período de obras e ressaltou que as melhorias vão trazer benefícios para a região.

“A empresa já está apta a iniciar a obra e, a partir de segunda-feira, vamos começar a caminhar junto com a comunidade, pedindo a ajuda dos moradores e tentando minimizar todos os inconvenientes que a obra traz, porque isso não tem jeito. Vou pedir muita compreensão e que a população esteja junto da obra, porque tenho certeza de que vamos melhorar a situação daqui”, afirmou Lourosa.

A intervenção atende a uma demanda antiga dos moradores, que enfrentam dificuldades de mobilidade e problemas relacionados aos alagamentos. Segundo o líder comunitário William Martins da Silva, a nova ponte e as demais melhorias poderão beneficiar centenas de pessoas que vivem na região, incluindo moradores de vias próximas à Travessa Capitão Jesus. Para ele, a obra representa um avanço importante para a comunidade.

“A primeira coisa é a mobilidade. Quando chove muito forte ou por mais de dois dias seguidos, o entorno fica alagado. A rua também vai ser recuperada. Essa obra vai melhorar bastante a qualidade de vida dos moradores”, ressaltou William.

Além da recuperação da via e da construção da ponte, o projeto contempla melhorias na infraestrutura urbana do entorno, contribuindo para tornar os deslocamentos mais seguros e melhorar as condições de acesso para quem vive e circula pela região. A previsão é que os serviços sejam concluídos em até 12 meses, a partir da publicação da Ordem de Início.