Niterói terá primeira linha alimentadora de ônibus com tarifa zero no Badu

A portaria que oficializa a criação do serviço foi assinada neste sábado (24) pelo secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, representando o prefeito Rodrigo Neves - Foto: Divulgação/Lucas Benevides

A portaria que oficializa a criação do serviço foi assinada neste sábado (24) pelo secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, representando o prefeito Rodrigo Neves - Foto: Divulgação/Lucas Benevides

A Prefeitura de Niterói vai implantar a primeira linha alimentadora de ônibus do município, com tarifa zero, para facilitar o deslocamento dos moradores do conjunto habitacional Jardim das Paineiras, no Badu, em Pendotiba.

A Linha Alimentadora AL01 fará a ligação direta entre o condomínio e a região central do bairro, atendendo a uma reivindicação da comunidade e ampliando o acesso ao transporte público, ao comércio e aos serviços locais.

A portaria que oficializa a criação do serviço foi assinada neste sábado (24) pelo secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, representando o prefeito Rodrigo Neves, e será publicada no Diário Oficial.

O conjunto habitacional foi construído por meio do programa Minha Casa, Minha Vida e destinado a famílias de baixa renda. A iniciativa integra as ações da Prefeitura para ampliar o acesso aos serviços públicos e melhorar as condições de vida dos moradores, reconhecendo que o direito à moradia também depende de infraestrutura e mobilidade para o dia a dia.

Durante o encontro com a comunidade, o secretário Renato Barandier ressaltou que o transporte público é parte fundamental das condições necessárias para garantir uma moradia adequada. Ele destacou que a criação da linha é uma determinação do prefeito Rodrigo Neves para atender à demanda dos moradores.

“Moradia adequada não é só ter quatro paredes. É ter direito à saúde, à educação e também ao transporte. Com essa responsabilidade, o prefeito Rodrigo Neves nos enviou aqui para anunciar a criação da primeira linha alimentadora de Niterói, ligando o Jardim das Paineiras ao centro do Badu, com tarifa zero”, afirmou Barandier.

A novidade foi recebida com entusiasmo pelos moradores. Maria de Lourdes Alves, de 68 anos, vive no conjunto habitacional com a filha e conta que a mudança para o condomínio trouxe melhorias para sua vida. Para ela, a chegada do ônibus gratuito representa mais autonomia e facilidade para a rotina da família.

“Eu estou muito feliz! Um ano que a gente pegou a chave e já tem coisa pra caramba! Minha vida melhorou. O ônibus, para mim, vai ser um presente de Deus!”, comemorou Maria de Lourdes.

A linha será operada pelo Consórcio Transoceânico, responsável pelo transporte coletivo na região. O serviço funcionará nos dois sentidos, sem cobrança de tarifa, com embarque e desembarque nos pontos terminais definidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI). O itinerário e os horários serão estabelecidos pela secretaria.