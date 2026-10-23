Eleições 2026: Denúncias de crimes eleitorais podem ser registradas pelo SISP Cidadão

Pelo app, é possível relatar o que foi presenciado, informar o local da ocorrência e anexar fotos, vídeos ou links que contribuam para a apuração - Foto: Divulgação

Pelo app, é possível relatar o que foi presenciado, informar o local da ocorrência e anexar fotos, vídeos ou links que contribuam para a apuração - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro reforça a participação dos cidadãos no combate às irregularidades eleitorais por meio do SISP Cidadão. Disponibilizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), o aplicativo oferece um canal gratuito para que a população comunique, diretamente pelo celular, situações suspeitas durante o período de segundo turno das eleições.

Pelo app, é possível relatar o que foi presenciado, informar o local da ocorrência e anexar fotos, vídeos ou links que contribuam para a apuração. Para isso, os eleitores podem baixar gratuitamente a ferramenta nas lojas para Android e iOS. As denúncias eleitorais são recebidas por técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

O sistema também permite registrar irregularidades ocorridas na internet, em redes sociais e aplicativos de mensagens. A ferramenta utiliza inteligência artificial para auxiliar na classificação dos relatos, com validação do usuário antes do envio. Também é possível fazer denúncias de forma anônima e receber um número de protocolo.

No primeiro turno, a ferramenta registrou 150 denúncias relacionadas ao processo eleitoral entre os dias 1º e 4 de outubro. Entre os relatos que receberam confirmações de outros usuários, destacaram-se casos de boca de urna e propaganda irregular nas ruas.

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