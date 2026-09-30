Eleições 2026: TRE-RJ altera locais de votação em São Gonçalo

Eleitoras e eleitores de São Gonçalo devem ficar atentos às mudanças de endereço de cinco locais de votação. Ao todo, a alteração afeta 13.649 eleitoras e eleitores de 43 seções eleitorais. Essas mudanças foram realizadas por questões de segurança, para garantir que todos possam votar com tranquilidade, e afetam principalmente eleitoras e eleitores dos bairros Fazenda dos Mineiros, Itaoca, Trindade e Itaúna.

As seções eleitorais que funcionavam no Colégio Educandário Sete de Setembro e na Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, ambos na Fazenda dos Mineiros, e no CIEP 430 Carlos Marighella, em Itaoca, foram transferidas para o São Gonçalo Shopping, localizado na Avenida São Gonçalo 100, no bairro Boa Vista. A mudança afeta 8.414 eleitoras e eleitores.

Quem votava em uma das oito seções eleitorais do Colégio Lauro Corrêa, no bairro Trindade, passa a votar na Escola Municipal Professora Marlucy Salles de Almeida, na Rua Itaocara, 496/570, também em Trindade.

Já os 2.527 eleitoras e eleitores que votavam no Externato São Carlos, em Itaúna, passam a votar na Igreja Batista Central da Trindade, localizada na Avenida Dr. Humberto Soeiro de Carvalho s/n, em Trindade. Eleitoras e eleitores que votam na Escola Pastor Haroldo Gomes, localizada na Estrada das Palmeiras, s/n, em Itaúna, permanecem votando no mesmo local.

Como é comum que ocorram alterações pontuais nos locais de votação a cada eleição, o TRE-RJ orienta eleitoras e eleitores a consultar previamente o endereço da seção pelo site do Tribunal ou pelo aplicativo e-Título. Também é possível verificar eventuais mudanças pelo Disque TRE-RJ, no telefone (21) 3436-9000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. No mesmo número, pelo WhatsApp do TRE-RJ, é possível obter a informação no serviço de autoatendimento, que funciona 24 horas.

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