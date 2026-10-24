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São Gonçalo conclui formações de projeto ambiental nas escolas

Mais de 60 unidades de ensino receberam material didático do projeto “Esse Rio é Meu”

relogio min de leitura | Redação
O projeto leva conscientização para os alunos em relação à importância e necessidade de preservação dos rios da cidade
O projeto leva conscientização para os alunos em relação à importância e necessidade de preservação dos rios da cidade -

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo foi palco, nesta sexta-feira (23), da conclusão das formações deste ano do projeto “Esse Rio é Meu”, com entrega de material para os representantes de 64 escolas da rede municipal.

O projeto, que acontece através de uma parceria entre as secretarias de Educação e de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo e a OSCIP Planetapontocom, leva conscientização para os alunos em relação à importância e necessidade de preservação dos rios da cidade e tem o patrocínio da concessionária Águas do Rio.

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“Ao longo dos encontros, tivemos a oportunidade de ouvir os educadores e conhecer as ações e os desafios das unidades escolares na proteção e no cuidado com os rios da cidade. Encerramos a jornada formativa do primeiro ano do programa com um sentimento de pertencimento e de compromisso com nossos rios” afirmou Bianca Saboya, gestora do projeto.

Um momento importante do encontro foi a entrega, para cada escola participante, de um kit de livros paradidáticos da “Turma do Planeta”, que consiste num universo de personagens que representam a diversidade brasileira e dentro dos desafios ambientais.

“O encontro de hoje apresentou uma proposta de planejamento usando a metodologia Dragon Dreaming, cada escola fez o seu planejamento e apresentou. A troca foi muito rica, porque proporcionou aprendizagens. A professora Sarah é dinâmica e trouxe os temas com muitas sugestões de ações para prática. Foram encontros muito enriquecedores”, disse a diretora da Escola Municipal Darcy Ribeiro, Fabiana Rosário.

Tags:

Conscientização Hídrica educação ambiental Preservação dos Rios Projetos Educacionais São Gonçalo Turma do Planeta

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