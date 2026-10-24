Disque Denúncia procura “Juninho Bocão”, foragido após saída temporária; homem é ligado à morte de sargento da PM

O Disque Denúncia do Rio de Janeiro divulgou, neste sábado (24), um cartaz para ajudar a localizar Elias Junior Oliveira Zamluti Soares, de 45 anos, conhecido como “Juninho Bocão” ou “Júnior”. Ele é considerado foragido da Justiça desde outubro de 2026, quando não retornou à unidade prisional após uma saída temporária. O homem também está entre os envolvidos na morte do 2º sargento da Polícia Militar Alexandre Balbino Silva, de 44 anos, durante uma tentativa de assalto em Resende, no Sul Fluminense, em setembro de 2019.

A iniciativa busca auxiliar as investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), vinculada à Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPEN-RJ). O objetivo é obter informações que contribuam para a localização e a recaptura do fugitivo.

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Sargento da PM foi morto durante tentativa de assalto na Via Dutra

O crime aconteceu na madrugada de 18 de setembro de 2019, em um posto de combustíveis às margens da rodovia Presidente Dutra, na altura de Resende.

Na ocasião, o sargento Alexandre Balbino Silva havia acabado de tomar um café na loja de conveniência do estabelecimento e abastecia o próprio carro quando foi surpreendido por três criminosos que chegaram em um Honda Civic.

O policial tentou se defender e efetuou disparos contra os assaltantes, mas acabou sendo atingido. Os criminosos fugiram levando a arma do militar. O sargento foi socorrido e encaminhado ao Hospital Samer, localizado no bairro Mondese, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia seguinte ao homicídio, um dos suspeitos, Abramo Barbosa Vieira Goulart, foi baleado e morto durante um confronto com policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), unidade em que o sargento trabalhava. O tiroteio ocorreu às margens da mesma rodovia, nas proximidades do bairro Fazenda da Barra III.

Um terceiro envolvido, conhecido como “Branquinho”, foi preso em outubro daquele ano, em uma residência no bairro Jardim Aliança II. Segundo a polícia, ele era apontado como líder do tráfico de drogas nas comunidades Fazenda da Barra I e III, em Resende. Após o crime, permaneceu por um período em Nova Iguaçu.

Elias Junior foi preso em outubro de 2019, mas teve a prisão revogada em junho de 2021. Em dezembro de 2023, foi detido novamente após informações recebidas pelo Disque Denúncia.

A operação foi realizada por policiais do 37º BPM, subordinado ao 5º Comando de Policiamento de Área (CPA). Durante uma ronda, a equipe recebeu informações sobre a localização do suspeito, realizou a abordagem e conseguiu efetuar a prisão. De acordo com o relato da ocorrência, ele não reagiu.

Na época, havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Resende, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). O homem também possui registros criminais por roubo e homicídio.

Fugitivo não retornou após saída temporária para o Dia das Crianças

Em agosto de 2026, “Juninho Bocão”, que cumpria pena em regime semiaberto, solicitou o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) para o período do Dia das Crianças. O retorno à unidade prisional deveria ocorrer até 15 de outubro, mas ele não se apresentou na data estabelecida.

Desde então, é considerado foragido da Justiça. Após a notícia da fuga, o benefício de VPL foi cancelado e um mandado de prisão para o regime semiaberto foi expedido, com validade de oito anos, conforme os artigos 109, inciso IV, e 113 do Código Penal Brasileiro.

Segundo as informações divulgadas, a prisão tem natureza preventiva e está relacionada ao crime de roubo, pelo qual ele cumpria pena de sete anos de reclusão.

Os registros do sistema prisional indicam que Elias Junior foi preso pela primeira vez em agosto de 2010, por crimes relacionados ao Estatuto do Desarmamento, incluindo posse irregular de arma de fogo de uso permitido, além de roubo majorado. Ele foi liberado em liberdade condicional em setembro de 2014.

Em abril de 2016, foi preso novamente, mas obteve liberdade por meio de um habeas corpus em maio do mesmo ano.

O Disque Denúncia e a RECAP pedem a colaboração da população para localizar Elias Junior Oliveira Zamluti Soares, conhecido como “Juninho Bocão” ou “Júnior”, além de obter informações sobre outros detentos que receberam o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), mas não retornaram às unidades prisionais.

As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

- Telefone: (21) 2253-1177.

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.

- WhatsApp anonimizado: (21) 2253-1177.

O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e garante sigilo sobre a identidade dos denunciantes. No WhatsApp anonimizado, uma técnica remove ou modifica detalhes que poderiam identificar a pessoa responsável pelo envio das informações.