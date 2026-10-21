São Gonçalo terá fim de semana com teatro, humor, feira cultural e samba

Na sexta-feira (23), a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo promove mais uma edição da Feira da Cultura, a partir das 10h, com entrada gratuita - Foto: Divulgação

Na sexta-feira (23), a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo promove mais uma edição da Feira da Cultura, a partir das 10h, com entrada gratuita - Foto: Divulgação

O fim de semana em São Gonçalo será marcado por uma programação diversificada, com atrações para toda a família. Entre sexta-feira (23) e domingo (25), os gonçalenses poderão aproveitar espetáculos de humor, apresentações infantis, feira de artesanato e gastronomia, além de muito samba e pagode. As atividades acontecem em diferentes espaços culturais da cidade.

Na sexta-feira (23), a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo promove mais uma edição da Feira da Cultura, a partir das 10h, na entrada do Teatro Municipal. Com entrada gratuita, o evento reúne artesanato, gastronomia e manifestações culturais locais, valorizando o trabalho dos empreendedores e artistas da cidade. Em caso de condições climáticas adversas, a feira poderá ser adiada.

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Também na sexta-feira, o Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, às 20h, o espetáculo “KD o Show”, protagonizado pelos comediantes Kwesny e Daniel Lopes. A apresentação mistura o tradicional stand-up comedy com momentos de improviso e interação com o público. Um dos destaques é o quadro “A Plateia Contra-Ataca”, no qual os humoristas utilizam sugestões dos espectadores para criar piadas na hora, tornando cada apresentação uma experiência única. A classificação indicativa é de 16 anos e os ingressos podem ser comprados via Bilheteria Express: https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-kd-o-show-kwesny-e-daniel-lopes-theatro-municipal-de-sao-goncalo-comedia-stand-up-611601095366770.html.

Para encerrar o fim de semana, no domingo (25), o Centro de Tradições Nordestinas recebe mais uma edição do Samba na Feira de Neves, a partir das 13h. Com entrada gratuita, o evento reúne atrações de samba e pagode, além de uma praça gastronômica com opções para quem deseja almoçar ou petiscar em família. A programação acontece todos os domingos e é aberta a públicos de todas as idades.