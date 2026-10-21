Aulão do Enem deve reunir cerca de 2 mil estudantes no IFF Campus Maricá nesta quinta (22)

IFF Maricá | A programação busca reforçar conteúdos, revisar temas importantes e contribuir para a preparação dos participantes na etapa final que antecede as provas dos dias 08 e 15 de novembro - Foto: Divulgação

IFF Maricá | A programação busca reforçar conteúdos, revisar temas importantes e contribuir para a preparação dos participantes na etapa final que antecede as provas dos dias 08 e 15 de novembro - Foto: Divulgação

Com objetivo de auxiliar os estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Ministério da Educação (MEC) realizará, em parceria com o Instituto Federal Fluminense, um aulão preparatório para o Enem, no dia 22 de outubro, quinta-feira, das 09h às 12h, no IFF Campus Maricá. São esperados cerca de 2 mil estudantes.

A participação é gratuita e aberta a todas as pessoas interessadas. Estudantes, educadores e demais integrantes da comunidade e do território estão convidados a participar da iniciativa.

Durante a atividade, os professores abordarão as quatro grandes áreas do conhecimento avaliadas no Enem: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

“Ao sediar a atividade, o IFFluminense fortalece seu compromisso com a educação pública, a democratização do conhecimento e a ampliação das oportunidades de acesso ao ensino superior na atuação em seu território", avalia Simone Vasconcelos, pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação, Inovação e Extensão.

A programação busca reforçar conteúdos, revisar temas importantes e contribuir para a preparação dos participantes na etapa final que antecede as provas dos dias 08 e 15 de novembro.

"Receber esta atividade é motivo de muita alegria. Dentre as expectativas construídas pelo nosso campus para a aprendizagem dos nossos estudantes de ensino médio profissionalizante, um bom desempenho no Enem é fundamental, uma vez que o exame abre portas para outras políticas públicas importantes como Sisu, o Prouni e o Fies", destaca Mendel Oliveira, diretor geral do Campus Maricá.

Ferramentas de preparação – Além das revisões presenciais, é disponibilizado um ecossistema gratuito de soluções digitais de apoio diário aos estudos. Por meio do aplicativo MEC Enem, os estudantes têm acesso a simulados interativos, banco de exercícios, vídeo aulas e orientações exclusivas para a prova de redação.

A preparação pode ser reforçada também pela plataforma MEC Idiomas, que oferece cursos gratuitos de inglês e espanhol em diferentes níveis de proficiência, e pelo MEC Livros, biblioteca digital que conta com obras pedagógicas de referência. Na página Guia do Enem, os estudantes encontram dicas, vídeos e respostas às dúvidas frequentes.

Evento: Aulão para o Enem

Local: Instituto Federal Fluminense Campus Maricá

Endereço: Rodovia Vereador Oldemar Guedes Figueiredo (RJ-114), KM 12,5 - Ubatiba, Maricá - RJ

Data: 22 de outubro (quinta-feira)

Horário: das 09h às 12h