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Clin intensifica coleta seletiva com instalação de novos moloks no Centro de Niterói

Com os novos equipamentos, município passa a contar com 74 contêineres semienterrados distribuídos em 31 pontos

relogio min de leitura | Redação
Os equipamentos têm capacidade de 5 metros cúbicos cada e contribuem para organizar o descarte de resíduos e melhorar a limpeza urbana da região
Os equipamentos têm capacidade de 5 metros cúbicos cada e contribuem para organizar o descarte de resíduos e melhorar a limpeza urbana da região -

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) ampliou a estrutura de coleta seletiva no município com a instalação de três novos moloks (contêineres semienterrados) na esquina das ruas São Pedro e Maestro Felício Toledo, no Centro. Inaugurados nesta segunda-feira (19), os equipamentos têm capacidade de 5 metros cúbicos cada e contribuem para organizar o descarte de resíduos e melhorar a limpeza urbana da região.

O presidente da Clin, Acílio Borges, destaca que a iniciativa representa mais um avanço na qualidade dos serviços oferecidos à população.

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“Faz muita diferença na rotina das pessoas: menos resíduos espalhados pelas ruas, mais cuidado com o ambiente urbano e uma nova forma de pensar a limpeza como parte da qualidade de vida. Ao investir em soluções como os moloks, estamos falando não apenas de tecnologia ou infraestrutura, mas de cuidar das pessoas e dos lugares”, afirmou Acílio Borges.

Imagem ilustrativa da imagem Clin intensifica coleta seletiva com instalação de novos moloks no Centro de Niterói

Para os comerciantes da região, este trabalho da Clin é muito importante.

"Ele é essencial para o comércio daqui e o novo ponto vai melhorar muito por causa da sujeira. Hoje em dia você passa por lá e sente cheiro de bicho, imagina você, cliente, passa por aqui na rua e sente esse cheiro, não vai passar mais, não dá, não tá legal. É ótimo ter uma limpeza aqui, o ponto vai fazer toda a diferença”, reforçou o comerciante Wu Jin Shun.

Os novos moloks são identificados pelas cores marrom, destinada aos resíduos orgânicos, e azul, para materiais recicláveis secos. Os equipamentos possuem sistema hermético, que impede a entrada de água da chuva, garantindo melhores condições de armazenamento dos resíduos. Cada unidade tem capacidade equivalente a aproximadamente 21 contêineres convencionais de 240 litros.

Imagem ilustrativa da imagem Clin intensifica coleta seletiva com instalação de novos moloks no Centro de Niterói

Com a ampliação, Niterói passa a contar com 74 moloks, sendo 41 destinados aos resíduos orgânicos e 33 aos recicláveis secos, distribuídos em 31 pontos da cidade. O município também dispõe de 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), além da coleta porta a porta, oferecida em 100% do território municipal.

Pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala, Niterói oferece diferentes modalidades de descarte e recolhimento de recicláveis, como a coleta porta a porta, os PEVs, o programa Recicla Niterói e o Clin Comunidade Sustentável.

Imagem ilustrativa da imagem Clin intensifica coleta seletiva com instalação de novos moloks no Centro de Niterói

Pelo décimo ano consecutivo, Niterói ocupa a primeira colocação no Estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), com nota 0,749.

Em 2025, a Clin recolheu 6.583,14 toneladas de resíduos recicláveis, o equivalente a 5,1% do total de resíduos coletados na cidade. Neste ano, a Companhia também passou a contabilizar os materiais recicláveis recolhidos por outras empresas que atuam no município, ampliando o acompanhamento dos resultados da coleta seletiva.

Serviço:

A população pode consultar todos os pontos de descarte de materiais recicláveis no mapa interativo disponível no site da Clin, na seção “Como Reciclar em Niterói”, e no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura de Niterói.

Outras informações podem ser obtidas pelo Fale Conosco da Clin, nos telefones 0800 367 9100 e (21) 99753-1952, este último também disponível pelo WhatsApp.

Tags:

Coleta seletiva Limpeza urbana Niterói Reciclagem Resíduos Urbanos Sustentabilidade

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