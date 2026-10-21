Clin intensifica coleta seletiva com instalação de novos moloks no Centro de Niterói

Os equipamentos têm capacidade de 5 metros cúbicos cada e contribuem para organizar o descarte de resíduos e melhorar a limpeza urbana da região - Foto: Divulgação

Os equipamentos têm capacidade de 5 metros cúbicos cada e contribuem para organizar o descarte de resíduos e melhorar a limpeza urbana da região - Foto: Divulgação

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) ampliou a estrutura de coleta seletiva no município com a instalação de três novos moloks (contêineres semienterrados) na esquina das ruas São Pedro e Maestro Felício Toledo, no Centro. Inaugurados nesta segunda-feira (19), os equipamentos têm capacidade de 5 metros cúbicos cada e contribuem para organizar o descarte de resíduos e melhorar a limpeza urbana da região.

O presidente da Clin, Acílio Borges, destaca que a iniciativa representa mais um avanço na qualidade dos serviços oferecidos à população.

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“Faz muita diferença na rotina das pessoas: menos resíduos espalhados pelas ruas, mais cuidado com o ambiente urbano e uma nova forma de pensar a limpeza como parte da qualidade de vida. Ao investir em soluções como os moloks, estamos falando não apenas de tecnologia ou infraestrutura, mas de cuidar das pessoas e dos lugares”, afirmou Acílio Borges.

Para os comerciantes da região, este trabalho da Clin é muito importante.

"Ele é essencial para o comércio daqui e o novo ponto vai melhorar muito por causa da sujeira. Hoje em dia você passa por lá e sente cheiro de bicho, imagina você, cliente, passa por aqui na rua e sente esse cheiro, não vai passar mais, não dá, não tá legal. É ótimo ter uma limpeza aqui, o ponto vai fazer toda a diferença”, reforçou o comerciante Wu Jin Shun.

Os novos moloks são identificados pelas cores marrom, destinada aos resíduos orgânicos, e azul, para materiais recicláveis secos. Os equipamentos possuem sistema hermético, que impede a entrada de água da chuva, garantindo melhores condições de armazenamento dos resíduos. Cada unidade tem capacidade equivalente a aproximadamente 21 contêineres convencionais de 240 litros.

Com a ampliação, Niterói passa a contar com 74 moloks, sendo 41 destinados aos resíduos orgânicos e 33 aos recicláveis secos, distribuídos em 31 pontos da cidade. O município também dispõe de 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), além da coleta porta a porta, oferecida em 100% do território municipal.

Pioneira na implantação da coleta seletiva em larga escala, Niterói oferece diferentes modalidades de descarte e recolhimento de recicláveis, como a coleta porta a porta, os PEVs, o programa Recicla Niterói e o Clin Comunidade Sustentável.

Pelo décimo ano consecutivo, Niterói ocupa a primeira colocação no Estado do Rio de Janeiro no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), com nota 0,749.

Em 2025, a Clin recolheu 6.583,14 toneladas de resíduos recicláveis, o equivalente a 5,1% do total de resíduos coletados na cidade. Neste ano, a Companhia também passou a contabilizar os materiais recicláveis recolhidos por outras empresas que atuam no município, ampliando o acompanhamento dos resultados da coleta seletiva.

Serviço:

A população pode consultar todos os pontos de descarte de materiais recicláveis no mapa interativo disponível no site da Clin, na seção “Como Reciclar em Niterói”, e no Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo) da Prefeitura de Niterói.

Outras informações podem ser obtidas pelo Fale Conosco da Clin, nos telefones 0800 367 9100 e (21) 99753-1952, este último também disponível pelo WhatsApp.