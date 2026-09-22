Grátis: Sarau da Palavra estreia com microfone aberto no Sesc São Gonçalo nesta quarta (23)

A palavra será o ponto de encontro de leitores, escritores, artistas e amantes da literatura na primeira edição do Sarau da Palavra, que acontece na próxima quarta-feira, 23 de setembro, a partir das 18h, no Sesc São Gonçalo. Com entrada gratuita e classificação livre, o evento inaugura uma programação de encontros quinzenais dedicados à leitura, à escuta, à troca de experiências e à produção literária.

Com o tema “Terra”, a estreia propõe uma reflexão sobre as diferentes dimensões que a palavra pode alcançar. Escrita, falada, traduzida, ouvida, sentida e compartilhada, ela será o fio condutor de uma programação pensada para aproximar o público da literatura e estimular a criação artística.

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Essa edição será coordenada pela gestora cultural, professora escritora Yonara Costa. O projeto nasce com a proposta de criar um espaço permanente de encontro entre leitores, escritores e artistas, fortalecendo a circulação da literatura e da produção cultural na cidade. Yonara Costa tem trajetória ligada à literatura e às políticas culturais. É mestra em Literatura Brasileira pela UFRJ, doutoranda em História Social pela UERJ/FFP e editora na Mapa das Letras.

Coletiva Escritoras Vivas atua na cidade desde 2021 | Foto: Divulgação

Entre as participações desta primeira edição está a Coletiva Escritoras Vivas, grupo formado por mulheres escritoras que atua na valorização e divulgação da produção literária feminina. A presença da coletiva amplia a diversidade de vozes do encontro e contribui para colocar em circulação obras e autoras da região.

Além das atividades de leitura e compartilhamento de textos, o público poderá conhecer e adquirir livros de escritoras e escritores participantes, tornando o sarau também um espaço de circulação e comercialização da produção literária independente. Com isso, a iniciativa também fortalece a cadeia do livro e da literatura produzida fora dos grandes circuitos editoriais.

A programação será realizada quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, das 18h às 20h45, no Sesc São Gonçalo.

Serviço:

Sarau da Palavra – Encontro 01: Terra

Data: 23 de setembro

Horário: das 18h às 20h45

Local: Sesc São Gonçalo

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Tema: Terra

Periodicidade: encontros quinzenais, às quartas-feiras

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo.