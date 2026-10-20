Major RD e Xamã confirmam presença na Batalha do Tanque, em São Gonçalo, nesta quarta-feira (21)

O evento de 'Hip-Hop Batalha do Tanque', tradicionalmente ocorrido na Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato, em São Gonçalo, vai receber Xamã e Major RD, na próxima quarta-feira (21), às 21h30.

A informação sobre a apresentação está circulando em grupos de troca de mensagem, com dados sobre o show. Nas mesmas redes sociais que divulgam o evento, há também dados sobre a plenária que haverá em frente à Faculdade de Formação de Professores, da UERJ de São Gonçalo, também no Patronato, uma hora antes da apresentação dos artistas.

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A presença dos artistas foi confirmada no perfil oficial do Batalha no Tanque, no Instagram. O Major RD compartilhou a publicação no story, na noite desta segunda-feira (19).