Jacaré de mais de 2 metros é resgatado de bueiro em condomínio de Niterói; vídeo
Após a retirada, o jacaré, um macho adulto, passou por avaliação e foi considerado saudável
Um jacaré-do-papo-amarelo, de 2,24 metros de comprimento e 62 quilos, foi resgatado de um bueiro em um condomínio de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O animal ficou preso no local durante quatro dias, até ser retirado nessa segunda-feira.
A operação foi realizada pelo Corpo de Bombeiros, que empregou técnicas de salvamento de fauna. Especialistas do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) também participaram do resgate.
Após a retirada, o jacaré, um macho adulto, passou por avaliação e foi considerado saudável. Em seguida, foi devolvido ao Canal do Camboatá, curso d'água que conecta as lagoas de Itaipu e Piratininga, em Niterói.
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