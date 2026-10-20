União Brasileira de Trovadores em São Gonçalo elege novo presidente

A União Brasileira de Trovadores – Seção São Gonçalo (UBT-SG) elegeu a diretoria responsável pela gestão da entidade no biênio 2027-2028. A votação aconteceu no Curso Meu Dever de Casa, no Centro de São Gonçalo, e a chapa única foi escolhida por aclamação, quando uma pessoa ou proposta é aprovada de forma unânime e coletiva, sem a necessidade de uma contagem formal de votos individuais.

A eleição, no dia 9 de outubro, também permitiu a participação de integrantes que não puderam comparecer presencialmente por residirem em outros municípios ou enfrentarem dificuldades de saúde e locomoção.

A nova diretoria será presidida por Ezequiel Alcântara Soares, de 26 anos, que terá ao seu lado Suzane Veiga, como vice-presidente de Administração; Angela Moreira, na vice-presidência de Finanças; Fátima Daniel, responsável pela vice-presidência de Relações Públicas e Cultura; e Angela Stoller, como secretária.

Natural de Reriutaba, no Ceará, Ezequiel Soares Alcântara é trovador, poeta e cordelista. Em São Gonçalo, integra a União Brasileira de Trovadores, é membro-fundador da Academia Gonçalense de Literatura de Cordel (AGLC) e faz parte da Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (AGLAC). É autor do livro Destinado à solidão, publicado pela editora P&P, em 2024 e organizador da IV Coletânea de Trovadores Gonçalenses, publicada pela Mapa das Letras, em julho deste ano.

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