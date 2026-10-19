Hemonúcleo de São Gonçalo realiza ação em alusão ao Outubro Rosa

A manhã desta segunda-feira (19) foi especial para aquelas gonçalenses que tiraram o dia para doar sangue e ajudar ao próximo no Hemonúcleo de São Gonçalo. Além de um café da manhã especial, elas ganharam kits de maquiagem, incentivando o autocuidado. A ação faz parte da 'Campanha Outubro Rosa', que foca na prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

A importância do autocuidado e da prevenção contra essas doenças foi conversada com as presentes no espaço, incentivando o autocuidado e o autoexame, por exemplo. É o que explica a diretora e responsável técnica de enfermagem do Hemonúcleo de São Gonçalo, Luiza Pereira.

"Estamos fazendo uma sensibilização e um café da manhã especial com foco no Outubro Rosa, falando sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Toda mulher que doar sangue neste mês de Outubro receberá um kit especial, o de hoje é com produtos de maquiagem. Além disso, a gente já promoveu palestras neste mês com foco no autocuidado e na prevenção aqui no Hemonúcleo. Nosso objetivo é fixar esse cuidado do Outubro Rosa na cabeça das mulheres. É importante ressaltar também que elas devem ter esse cuidado consigo mesmas durante o ano todo, apesar desta data especial", disse.

Além da distribuição de kits e do bate-papo com as doadoras, o Hemonúcleo também conta com uma decoração especial do Outubro Rosa, com balões rosas, uma parede para quem quiser tirar fotos e adesivos com mensagens sobre a importância da prevenção ao câncer colados nas paredes.

A professora Vanessa Navarro, de 42 anos, moradora do bairro Parada 40, doou sangue e, consequentemente, participou da ação nesta segunda.

"Minha mãe vai fazer uma cirurgia e, por isso, eu e outros familiares viemos doar sangue hoje. Chegando aqui, soubemos da ação e eu achei super importante unir doação de sangue com o Outubro Rosa, é muito bacana fazer essa conscientização. Eu sempre doo sangue e é muito importante que todos tenham essa atitude, é rápido e salva vidas", destacou.

A auxiliar de serviços gerais Marinete da Conceição Gomes, de 58 anos, mora em Guaxindiba e foi até o Hemonúcleo após marcar atendimentos no Polo Sanitário Dr. Washington Luiz Lopes, que fica ao lado.

"Vim marcar médico e fiquei sabendo da ação, resolvi participar. Gostei muito desse evento, dos brindes e da ideia. Doar sangue é muito importante e pode salvar muitas vidas", disse.

Como doar sangue: Para doar sangue, não é necessário estar em jejum. A orientação é apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Também é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar, no mínimo, 50 quilos.

Jovens de 16 e 17 anos, podem doar mediante autorização dos pais ou responsáveis legais, que deve ser apresentada juntamente com uma cópia autenticada do documento de identidade do responsável. Outras exigências incluem não estar com nenhum processo inflamatório, não ter realizado tatuagem ou colocado piercing há menos de seis meses, não estar gripado e não possuir doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatites, HIV/Aids e HTLV. Também não podem doar pessoas que tiveram hepatite após os 11 anos de idade, doença de Chagas, malária ou que façam uso de drogas ilícitas injetáveis. Há ainda restrições para pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

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O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto em feriados e pontos facultativos. A unidade também abre no primeiro sábado de cada mês, ampliando o acesso para quem não consegue doar durante a semana.

O Hemonúcleo está localizado na Alameda Pio XII, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto.