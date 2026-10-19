Manutenção da Cedae pode afetar abastecimento em São Gonçalo, Niterói e região; veja quando

A programação inclui mais de 40 frentes de trabalho, com vistorias técnicas, limpeza e revisão de estruturas hidráulicas - Foto: Divulgação/Luis Alvarenga

A programação inclui mais de 40 frentes de trabalho, com vistorias técnicas, limpeza e revisão de estruturas hidráulicas - Foto: Divulgação/Luis Alvarenga

A Cedae vai realizar a manutenção preventiva anual do Sistema Imunana-Laranjal das 4h de terça-feira (27) às 4h de quarta-feira (28). Para executar a ação, será necessário interromper a captação de água bruta e a operação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Laranjal, que atende cerca de 2 milhões de pessoas em São Gonçalo, Niterói, Itaboraí (fornecimento de água bruta), Maricá (distritos de Inoã e Itaipuaçu) e na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

A programação inclui mais de 40 frentes de trabalho, com vistorias técnicas, limpeza e revisão de estruturas hidráulicas. Também serão realizados ajustes em sistemas automatizados, inspeções de segurança e melhorias nas instalações civis e elétricas.

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"Esses serviços permitem identificar e corrigir eventuais falhas, além de modernizar equipamentos e estruturas essenciais à operação. O objetivo é preparar o sistema para períodos de alta demanda, como o verão, e reduzir o risco de paralisações não programadas", afirma Elisa Silva, diretora de Saneamento e Grande Operação da Cedae.

A intervenção prevê ainda a instalação de macromedidor na principal linha adutora do sistema. O equipamento serve para quantificar o volume total de água transportado e reforçar o controle sobre as perdas.

A operação será retomada após a conclusão dos serviços, mas a Companhia recomenda à população que reserve água para o período, adiando tarefas não essenciais que exijam grande consumo.

A distribuição de água nas localidades atendidas é de responsabilidade das concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói, de acordo com as respectivas áreas de atuação.