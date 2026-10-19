Anvisa proíbe lotes de medicamento para tratar câncer

A suspeita é que sejam produtos falsificados - Foto: Pexels/Pixabay

A suspeita é que sejam produtos falsificados - Foto: Pexels/Pixabay

A Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) determinou a apreensão dos lotes Z005197 e Z012354 do medicamento Keytruda (pembrolizumabe) 100 mg/4 mL, indicado para o tratamento de diversos tipos de câncer.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União.

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Em nota, a Anvisa informou que a própria empresa detentora do registro do produto, Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda., identificou no mercado unidades dos lotes com características divergentes das constantes no medicamento original.

A suspeita é que sejam produtos falsificados.